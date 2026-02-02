María Lourdes Álvarez Fernández, nueva directora del Departamento de Psicología, Sociología y Filosofía de la ULE. - ULE

LEÓN, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Juntas del Pabellón del Edificio de Rectorado de la Universidad de León (ULE) ha acogido la toma de posesión de María Lourdes Álvarez Fernández como directora del Departamento de Psicología, Sociología y Filosofía, cargo en el que ha relevado a Pablo Antonio Conde Guzón, que ha desempeñado dicho cometido en los últimos ocho años.

La ceremonia ha sido presidida por la rectora, Nuria González Álvarez, en presencia de la secretaria general, Mª Pilar Gutiérrez Santiago, y la de familiares, amigos y compañeros de la nueva directora de departamento, que ha tenido palabras de agradecimiento para su predecesor por la confianza depositada en ella.

Tras la protocolaria firma del nombramiento, la rectora ha reconocido la buena disposición de Mª Lourdes Álvarez al acceder a la dirección del departamento, por el esfuerzo y dedicación que requiere, lo que demuestra una gran voluntad de servicio a la comunidad universitaria.

UNA TRAYECTORIA CENTRADA EN LA PSICOLOGÍA Y LA EDUCACIÓN

Doctora Cum Laude, con Mención Internacional, en Psicología y Ciencias de la Educación (Premio Extraordinario de Doctorado). Su vinculación con la ULE se remonta a 2006, año en el cual inició su Doctorado y se consolida en 2008, gracias a una ayuda predoctoral de Formación de Personal Investigador.

Desde 2019 es profesora del área de Psicología Social. Ha sido miembro del grupo de investigación CAEL (Cognición y Aprendizaje de la Escritura y Lectura) y, en la actualidad, forma parte de Asesoramiento Psicológico y Educativo, Comunicación y Neurociencias (APECONE).

Ha participado en proyectos competitivos financiados, publicado en numerosas revistas en el campo de la psicología y la educación y realizado estancias de investigación en Estados Unidos y Suiza.

Ha ejercido como secretaria académica del Dpto. de Psicología, Sociología y Filosofía, coordinadora de área de Psicología Social, coordinadora de curso en el Grado de Educación Infantil y tutora del Plan de Acción Tutorial del Máster Universitario en Orientación Educativa. Es la directora Académica del Máster de Formación Permanente en Adicciones, organizado en colaboración con Proyecto Hombre/Fundación CALS.