María Oruña relata en Valladolid como tejió la trama de 'La Cámara de las Maravillas' apoyada en expertos de Patrimonio

La escritora María Oruña (dcha), en presencia de la periodista vallisoletana Maite Rodríguez. - FERIA DEL LIBRO DE VALLADOLID

VALLADOLID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La escritora viguesa María Oruña ha presentado este viernes en el Círculo de Recreo de Valladolid 'La Cámara de las Maravillas', su nueva novela, con una trama protagonizada por un ladrón "de guante blanco" pero "del siglo XXI" y que para tejerla ha contado con la colaboración de los miembros de la Brigada de Patrimonio Histórico.

En la presentación, dentro de la programación de la 59 Feria del Libro de Valladolid, Oruña ha estado acompañada por la periodista y jefa de sección de El Día de Valladolid, Maite Rodríguez.

"Siempre es un placer estar en Valladolid porque ya solo poder acceder al Círculo de Recreo es maravilloso. Si me dejas aquí una tarde entera seguro que empiezo la trama de alguna novela", ha bromeado la escritora gallega antes de comenzar su charla, que se ha adentrado por "los pasillos de la literatura y del cine del ladrón de guante blanco", protagonista de La Cámara de las Maravillas.

"Me interesaba sobre manera este mundo, pero quería traerlo al presente. Ya aviso que mi ladrón no va a llevar chistera, pertenece absolutamente al siglo XXI", ha apuntado.

Como también lo es la Brigada de Patrimonio Histórico, que cuenta con un papel "muy destacado" en esta nueva novela de María Oruña, cuyos miembros le han "ayudado muchísimo". De hecho, ha revelado que les "encantó" que los llamara cuando la idea de esta novela empezaba a tomar forma. "Quería que ellos tuvieran un papel destacado", ha apostillado.

En la novela también tienen mucho protagonismo los Mendoza, una familia "de la alta burguesía con muchísimo poder que son los dueños de esa Cámara de las Maravillas que da nombre a la novela".

En sus páginas el lector va a encontrar también "esa idea de que quienes tienen grandes colecciones quieren disfrutarlas en privado, "pero también que los demás lo sepan". Lo que supone para ella "una forma de marcar la clase social que aparece de forma reiterada en la novela".

Oruña ha defendido que en su obra "no hay trampas al lector", aunque sí una "red de espejos" para que el lector entre en el juego "sin recurrir a esas triquiñuelas tan típicas de Lupin, donde un disfraz consigue sacar de cualquier lío al archifamoso ladrón".

"He querido huir de eso y construir algo más sincero. Espero que los lectores lo disfruten", ha finalizado la escritora gallega.

María Oruña (Vigo, 1976) se ha consolidado como "una de las autoras más leídas de la narrativa española contemporánea". Su obra ha sido traducida a más de diez idiomas.

En 2015 arrancó con 'Los libros del puerto escondido', una serie de seis novelas de misterio. Junto a ella, ha cultivado la novela histórica con títulos como 'El bosque de los cuatro vientos' (2020) y 'Albatros Negro' (2025), ambientada en el siglo XVIII. También ha hecho incursiones en la literatura infantil.