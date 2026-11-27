La cabeza de lista del PP al Congreso por Valladolid, María Pardo, durante el acto de cierre de campala celebrado en la ciudad - PP

VALLADOLID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP al Congreso por Valladolid, María Pardo, ha acusado a la ministra de Igualdad y candidata del PSOE a la Cámara Baja por la provincia, Ana Redondo, de haber estado "calladita" durante la campaña y ha vinculado este supuesto silencio a la gestión del Gobierno socialista en materias como la automoción, las infraestructuras, el ferrocarril, la financiación autonómica o el apoyo a agricultores, ganaderos y autónomos en la provincia.

Lo ha hecho durante el acto de cierre de campaña que los 'populares' han celebrado este viernes en la capital vallisoletana, que ha contado con la participación del presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

En su intervención, Pardo ha utilizado la expresión "calladita", después de que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, empleara el jueves este término dirigido a la cabeza de lista de Frente Amplio, Ada Colau, durante el debate a cuatro.

Pardo ha afirmado que Redondo "sí ha estado calladita" y ha añadido, "con todo el respeto", que el "sanchismo" está "callado" porque "no ha sabido garantizar la actividad y el empleo de la automoción", ni "promocionar el aeropuerto de la ciudad", completar las autovías o cuidar las carreteras.

La candidata 'popular' también ha acusado al Gobierno de no querer soterrar las vías del tren, mientras que "en otras ciudades sí", así como de querer suprimir o haber suprimido paradas de tren y de pretender eliminar paradas de autobús.

Asimismo, ha criticado que la conexión a Internet no llegue a los pueblos y ha lamentado una financiación que ha calificado de "injusta" para la Comunidad de Castilla y León.

En su intervención, Pardo también ha extendido sus críticas a la situación de los autónomos, agricultores y ganaderos, de quienes ha asegurado que se encuentran "asfixiados de burocracia y de fiscalidad".

"Ya está bien, no me extraña que estén calladitos", ha afirmado la candidata del PP, que ha situado estas acusaciones como argumento para pedir el voto a los 'populares'.

Por último, ha señalado que quedan "48 horas" para que España decida si quiere continuar en una "senda de oscurantismo, de mentiras, de corrupción, de división" o abrir una etapa de "esperanza, de avance, de paz" y "concordia".