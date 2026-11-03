María Pardo ocupa su escaño en el centro de la segunda fila tras dejar la bancada azul reservada al Gobierno

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La procuradora vallisoletana María Pardo Álvarez ha ocupado este martes su escaño en el centro de la segunda fila del hemiciclo tras dejar la bancada azul reservada a los miembros de la Junta de la que salió para pasar a encabezar la lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados.

El pasado lunes 26 de octubre María Pardo fue cesada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como consejera de Educación ya que ese cargo es incompatible con integrar una lista electoral en las generales del 29 de noviembre, a diferencia de la condición como procuradora que podrá mantener hasta que recoja el acta como diputada en la Cámara baja.

La política vallisoletana encabezó la lista del PP a las Cortes de Castilla y León por Valladolid en las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo y ahora ha sido designada por su partido como la número uno en la papeleta electoral al Congreso de cara a los comicios del 29 de noviembre.

Por su parte, la nueva consejera de Educación, María del Valle Ares, ha ocupado su escaño en la bancada azul.