María Pardo reivindica un aumento de más del 18% en el alumnado de FP en CyL desde 2022

La Consejera De Educación, María Pardo, Durante Su Visita Al CIFP Ciudad De Zamora. - EUROPA PRESS

ZAMORA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, María Pardo, ha reivindicado el "crecimiento sostenido" con un aumento del 18,8 por ciento en el número de alumnos de Formación Profesional (FP) en Castilla y León, que ha pasado de 42.900 en 2021-2022 a más de 51.000 previstos para 2026-2027.

Pardo ha destacado este incremento en una visita al Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Ciudad de Zamora este miércoles, cuando ha precisado que en el mismo periodo se ha producido un crecimiento del 53,3 por ciento en ciclos y cursos de especialización sostenidos con fondos públicos, mientras la oferta ha pasado de 140 a 165 titulaciones y la inserción laboral media se sitúa en el 85,7 por ciento, con nueve de cada diez egresados con trabajo en su provincia.

Pardo ha enmarcado en este contexto la apuesta del Gobierno autonómico por la FP, que se traduce en inversiones como los 1,5 millones destinados a equipar el CIFP Ciudad de Zamora. La partida ha incluido 1.082.693 euros para impulsar la digitalización, la innovación aplicada y la creación de nuevos entornos de aprendizaje orientados a la economía social y de los cuidados, 230.072 euros en mejoras ejecutadas durante la pasada legislatura y una nueva actuación de accesibilidad prevista para 2026 por 191.150 euros destinada a la instalación de un ascensor y adaptación de recorridos.

La consejera ha subrayado que el centro es "un ejemplo claro de la FP moderna, conectada con el empleo y con capacidad para fijar talento en el territorio" y ha subrayado el compromiso de la Junta con la mejora de las infraestructuras y la innovación educativa en la provincia.

En concreto, las partidas citadas han permitido dotar al CIFP de recursos y espacios avanzados vinculados a la economía social y de los cuidados, entre los que destacan la creación del HomeLab (vivienda inteligente y domotizada), la incorporación de robots sociales, mobiliario ortopédico avanzado, sensores y sistemas de monitorización en tiempo real, dispositivos para estimulación sensorial y cognitiva, recursos de realidad virtual y aumentada, una sala inmersiva interactiva y la digitalización del salón de actos.

Estas actuaciones sitúan al centro como "referente autonómico y estatal" en formación para los cuidados y la economía social. El CIFP Ciudad de Zamora imparte enseñanzas de Grado Básico, Medio y Superior, además de cursos de especialización en modalidades presencial y virtual, y cuenta este curso con 516 alumnos.

El centro desarrolla más de 100 actividades con empresas cada curso, participa en proyectos Erasmus+ e impulsa iniciativas intergeneracionales y programas premiados a nivel nacional.