Mariano Rajoy llama a "dignificar la política" y defiende que un presidente debe "darse cuenta de cuándo sobra"

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, participan en el acto de presentación del libro 'El arte de gobernar'.

SEGOVIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy, quien ha presentado este martes en Segovia su libro 'El arte de gobernar', ha llamado a "dignificar la política" y ha defendido que un presidente debe de "darse cuenta de cuándo sobra".

En un acto en el Teatro Juan Bravo de Segovia, Rajoy ha estado arropado por el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, así como por unas 300 personas del público.

El expresidente del Gobierno ha descrito su libro como una obra en la que ha volcado "reflexiones y vivencias de 40 años de vida política" y en la que incluye el decálogo del buen gobernante, quien debe "no mentir".

Asimismo, ha señalado, como expresidente y "jubilado", que uno debe "darse cuenta de cuándo sobra y actuar en consecuencia", una regla más del decálogo del buen gobernante que expone en su obra. "Ninguna de las condiciones que figuran aquí para ser buen gobernante las cumple esa persona en la que ustedes están pensando ahora", ha añadido al respecto.

Asimismo, Rajoy ha subrayado que es necesario "dignificar la política, eliminar estigmas y dedicarse a la política de las cosas, en lugar de ocuparse de las cosas de la política". Ha pedido, para ello, evitar a esas personas "que no dejan gobernar, hablan mucho y gritan más".

Sobre el libro, ha incidido en que está estructurado en 17 capítulos que repasan "asuntos fundamentales como la democracia y la Constitución, y otros temas importantes: el Parlamento, la Corona, el populismo, la economía, la política exterior y nuevos asuntos de la sociedad, que han surgido en estos años, como las redes sociales, el problema de la inmigración y la tecnología digital".

En este contexto, ha defendido la democracia como "el mejor sistema de convivencia", pero ha advertido del peligro de no defenderla con un "buen Parlamento y el respeto a una Constitución que "frente a los cuatro años y medio que duraron de media las constituciones del siglo XIX, lleva más de 47 años y parece que puede seguir más tiempo".

Por otro lado, sobre la figura de los dos reyes con los que ha convivido, ha subrayado el papel de Juan Carlos I en la Transición y "el buen trabajo y la sensatez" del actual monarca, Felipe VI.

También ha recordado el "mal definido referéndum de Cataluña del 2017", cuando "cientos de cuentas de redes sociales con origen en Venezuela y Rusia se llenaron de opiniones sobre el derecho de Cataluña a elegir su independencia, y lanzaron insultos apoyados en el anonimato".

Por otra parte, respecto a la inmigración ha aseverado que cuando su gobierno dejó el poder "había una entrada de unos 700 ilegales al año", mientras "ahora hay 29.000". "Así que se pueden hacer cosas para que la inmigración sea regulada y no se aproveche como arma con ideas incendiarias, propias de los populismos", ha apostillado al respecto.

Por último, el expresidente ha finalizado con un consejo a los jóvenes políticos, para que "no salten el escalafón, combinen con acierto prudencia y audacia y lean, escuchen y miren": "Cuando vayan a decidir, piensen antes y decidan después, en lugar de lo que se aprecia ahora, cuando se decide antes y se piensa luego".