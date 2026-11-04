Marie de Jongh y Familie Flöz llevan el teatro de máscaras este fin de semana al LAVA. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) - Fundación Municipal de Cultura ha programado para este fin de semana dos propuestas escénicas basadas en el humor, la poesía visual y la expresividad del teatro de máscaras, que contarán con la presencia de la compañía alemana Familie Flöz y la formación Marie de Jongh, galardonada con el Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud.

La compañía Familie Flöz ha fijado su actuación para el sábado 7 de noviembre, a las 20.30 horas en la Sala Concha Velasco, donde pondrá en escena 'Teatro Delusio'. Se trata de una comedia sin palabras que dirige el foco hacia el trabajo entre bambalinas de tres tramoyistas y que ha cosechado galardones internacionales como el Schwerter Kleinkunstpreis en Alemania y el Premio Especial del Jurado en el Festival MIMOS de Francia.

Por su parte, el programa SCNAFamliar ha reservado la jornada del domingo 8 de noviembre, a las 18.30 horas, para la representación de 'Kimu. La casa de todos', a cargo de la compañía Marie de Jongh. El montaje narra el cambio que experimenta la vida rutinaria de la señora O tras la irrupción de una pequeña mosca en su oficina, un suceso que invita a reflexionar sobre la convivencia y la relación con la naturaleza a través del gesto y la imaginación.

Las localidades para 'Teatro Delusio' se han puesto a la venta a un precio único de 15 euros, con descuentos en taquilla para menores de 30 años, personas desempleadas, grupos organizados y estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático y de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León. Para la función de 'Kimu', el precio general se ha fijado en 5,50 euros, con tarifas reducidas en taquilla para familias numerosas, desempleados, colectivos escolares, AMPAS y asociaciones culturales.

Las entradas pueden adquirirse a través de la página web 'lavavll.es' con recargo o de forma presencial en las taquillas del recinto teatral. Del mismo modo, el centro mantiene disponibles las modalidades de 'Abono 20' y 'Abono 12', que permiten seleccionar una docena o una veintena de funciones de la temporada y acceder a una rebaja de hasta cien euros.