Mario Calonge lidera la lista de Podemos-Alianza Verde por Soria a las elecciones a Castilla y León

SORIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mario Calonge Calvo, concejal de Podemos por el Ayuntamiento soriano de Ólvega, encabezará la candidatura de Podemos-Alianza Verde por la provincia soriana para las próximas elecciones autonómicas a Castilla y León el 15 de marzo.

En la rueda de prensa de presentación, Calonge ha lamentado que no se haya mantenido el acuerdo con IU, formación con la que también se presentaron en los anteriores comicios, en unas negociaciones que se han llevado a nivel regional.

Así, ha detallado que en diciembre se hicieron unas Primarias donde se presentó una lista de cinco personas y tres suplentes y en la que se decidió que el concejal de Podemos por Ólvega, Mario Calonge Calvo, encabezará la lista. El candidato es trabajador de industria alimentaria, terapeuta y analista de laboratorio de formación.

LISTA COMPLETA

La segunda en la lista es Patrocinio Hernández, administrativa en el sistema sanitario de Castilla y León, seguida del informático del Campus de Soria, Jorge Ramiro. En el número cuatro está la que fuera concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Soria, Marisa Muñoz, y cierra la lista el histórico activista de la izquierda soriana, sindicalista, actor y director, concejal de Podemos en Alconaba, Nicasio Martínez.

Como suplentes irán la economista María José Marcos, el funcionario, escritor y músico Alberto Sanz Martínez y la enfermera Isabel Hernández.

CAMPAÑA

El candidato ha apostado por un proyecto que garantice los servicios públicos en la capital y la provincia, que defienda "los intereses reales de la gente", la vivienda, la sanidad, las infraestructuras, los "trabajadores del campo, un proyecto respetuoso "con el medio ambiente" y que "ponga en el centro a las personas".

Ha anunciado que su campaña será "de calle, de hablar con la gente para mostrar el programa y convencer a la gente de que un partido de gente trabajadora es lo que se necesita para cambiar y transformar la provincia".