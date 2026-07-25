Marlaska anticipa una noche "muy complicada" tras la "unión técnica" de los incendios y pide confiar en los medios

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, atiende a los medios de comunicación, en el Puesto de Mando Avanzado, a 25 de julio de 2026, en Navaluenga, Ávila, Castilla y León (España) - Mateo Lanzuela - Europa Press

ÁVILA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido que la evolución de los incendios que afectan al sur de Ávila y Madrid hace que las autoridades sean "un poco más pesimistas" que el día anterior y ha advertido de que la próxima noche será "muy complicada" tras la "unión técnica" de los incendios en San Martín de Valdeiglesias en un frente muy discontinuo, aunque ha trasladado un mensaje de "confianza" a la población y ha defendido que todos los medios disponibles trabajan de forma coordinada para hacer frente a la emergencia.

En declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en Navaluenga (Ávila), Marlaska ha asegurado que "no ha sido un día positivo" debido a unas condiciones meteorológicas "absolutamente difíciles", con fuertes rachas de viento que han obligado a ampliar las evacuaciones en el Valle del Tiétar.

El ministro ha explicado que durante la noche soplará el viento del norte de hasta 50 kilómetros por hora, por lo que ha advertido de que "no va a ser una noche sencilla" para las labores de extinción.

El titular de Interior ha señalado que las previsiones apuntan a una ligera mejoría de las condiciones meteorológicas durante la jornada del domingo, lo que permitirá intensificar el ataque aéreo al incendio desde primera hora. En este sentido, ha recordado que ya se han incorporado los aviones anfibios enviados por Italia y Grecia a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, así como brigadas terrestres procedentes de Portugal.

Marlaska ha incidido en que el objetivo prioritario será impedir que el fuego avance hacia el oeste y evitar la confluencia de distintos incendios activos, al tiempo que ha destacado la colaboración prestada por diez comunidades autónomas y por el Mecanismo Europeo de Protección Civil, cuyos recursos se han sumado al dispositivo desplegado sobre el terreno.

Pese a ello, ha pedido a la ciudadanía que mantenga la calma y colabore con las autoridades. "Confianza y seguridad", ha señalado Marlaska, quien ha incidido en que las administraciones disponen de los medios necesarios y ha defendido que la evacuación de más de 30.000 personas en Ávila ha sido posible gracias a una actuación "preventiva y coordinada".

Asimismo, ha reclamado atender únicamente a la información procedente de los canales oficiales ante la desinformación que circula en redes sociales.

"UNIÓN TÉCNICA" DE LOS INCENDIOS

Por su parte, el jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el teniente general Francisco Javier Marcos, ha lanzado un "mensaje de tranquilidad" al subrayar que, aunque "los incendios no están controlados, la situación sí".

En este sentido, ha destacado que las evacuaciones se realizan "con mucha anticipación" y "con mucho orden" y ha asegurado que la coordinación entre todos los servicios de extinción está permitiendo proteger a miles de personas.

Además, el responsable de la UME ha confirmado que los incendios de Ávila y Madrid han registrado una "unión técnica" en la zona de San Martín de Valdeiglesias, aunque ha precisado que se trata de un frente discontinuo y que se ha conseguido frenar una unión de mayor entidad.

También ha explicado que la principal preocupación se sitúa ahora en el flanco sur del incendio, con especial atención a la zona de Pedro Bernardo y al avance hacia el sur del Valle del Tiétar, donde durante la noche se concentrarán los esfuerzos para evitar la propagación del fuego y una posible confluencia con los incendios del norte de la provincia de Toledo.

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los vecinos de las zonas afectadas para que sigan en todo momento las instrucciones del mando único.

"Solo quien está arriba conoce toda la información", ha afirmado, antes de aseverar que desobedecer una orden de evacuación o confinamiento puede poner en riesgo tanto la vida de los ciudadanos como la de los integrantes del operativo.