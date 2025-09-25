Marlaska respalda a Redondo y ve motivos electorales en trasladar una indefensión de las víctimas de violencia de género

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la celebración de los actos de La Merced en el Centro Penitenciario de Segovia. - NACHO VALVERDE-EUROPA PRESS

SEGOVIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado el respaldo del Gobierno a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y ha mostrado "preocupación" por que se traslade que las víctimas de violencia de género estuvieron indefensas en algún momento por el fallo de las pulseras para maltratadores, cuando no ha sido así.

Grande-Marlaska, quien ha celebrado los actos de La Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, en el Centro Penitenciario de Segovia, ha justificado que la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, pida las "disculpas necesarias" a las víctimas que hayan podido sentirse preocupadas por las disfunciones de estos dispositivos, "pero eso no es suficiente para decir lo que es una realidad", que es que "no ha estado en riesgo su integridad, su seguridad, no ha estado en ningún momento en riesgo".

El ministro del Interior ha reiterado el respaldo a Ana Redondo y considera que no debe dimitir, como dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quien depende la decisión.

"El presidente del gobierno manifestó evidentemente su respaldo a la ministra de Igualdad, al trabajo desarrollado por la ministra y por su equipo y evidentemente todos los ministros del gobierno pensamos en los mismos términos", ha añadido Grande-Marlaska, quien ha apuntado que considera que se han dado las explicaciones "concretas"

En este contexto, ha reiterado que "ninguna víctima de violencia de género, de violencia machista, se ha encontrado en ninguna situación de indefensión" al tiempo que ha expresado su preocupación por que, por "móviles electorales y por móviles absolutamente partidistas" se haya trasladado esta idea. "Es muy preocupante, eso sí que me preocupa", ha aseverado.

El ministro, quien considera que ya la Fiscalía ha hecho sus matizaciones respecto a este tema, ha afirmado que nadie va a "obviar" lo que es una "realidad" y es que ha habido unas disfunciones concretas en cuanto a la transmisión de datos "importantes" a procedimientos judiciales.

A este respecto, ha asegurado que esta circunstancia "se está evaluando" y "se ha corregido" porque ya se ha estado trabajando sobre dicha circunstancia "desde el primer momento" y ha insistido en que "en ningún momento" ha habido ningún riesgo para la seguridad de ninguna víctima de violencia de género. "Y eso es muy importante y jugar con ese extremo, aunque haya habido disfunciones, es a mi forma de entender muy grave", ha advertido.