Martín Muñoz de las Posadas (Segovia) se teñirá de rojo con la celebración de la VII Feria del Tomate este sábado

Imagen de la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, acompañada del alcalde de la localidad y diputado provincial, José Antonio García y del productor Álvaro Iglesias - KAMARERO -- ANGEL CAMARERO LOP

El programa de La 1 de Televisión Española recibirá el premio 'Tomate de Honor'

MARTÍN MUÑOZ DE LAS POSADAS (SEGOVIA), 18 (EUROPA PRESS)

El municipio segoviano de Martín Muñoz de las Posadas celebrará la séptima edición de la 'Feria del Tomate' este sábado, día 23, una cita que está enmarcada en la Caravana de Alimentos de Segovia que organiza la Diputación y que se ha consolidado como "escaparate de la calidad hortícola y gastronómica del municipio".

Así lo ha asegurado la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, acompañada del alcalde de la localidad y diputado provincial, José Antonio García, y del productor Álvaro Iglesias, en la presentación este lunes.

De esta manera, la jornada dará comienzo a las 09.30 horas con la visita al Huerto de Monje, mientras que a las 10.00 horas será la apertura de los puestos que forman parte de la Caravana de Alimentos de Segovia en la Plaza Mayor de la localidad, que cuenta con dieciséis socios de la marca agroalimentaria: La Cruz de Hierro, Quesería Artesanal de Sacramenia, Merche's Galletas, Charcutería Gourmet Henar, La Manitas de Sacramenia, Cáñamo Canniebas, Cerveza 90 Varas, A tu gusto! y Ahumados Artesanos Perser.

Además, estarán Las Dos Antiguas, Mieles Entrehoces, Bodegas Valmenia, Moncedillo, Bodegas Navaltallar, HUMA Ahumados y Crema y Chocolate y tres puestos que se suman del tomate de Martín Muñoz de las Posadas: Álvaro Iglesias, Daniel Ramos y Era, brotes y hortalizas para una nueva vida.

La jornada continuará a las 11.00 horas, con la elaboración en directo de pisto y gazpacho con hortalizas locales con el que se deleitará a los presentes y la entrega del premio 'Tomate de Honor', que este año será otorgado al equipo del programa de televisión 'Aquí la Tierra' de La1 de TVE.

El alcalde de Martín Muñoz de las Posadas ha destacado que "en 'Aquí la Tierra', la gastronomía y el mundo rural se entrelazan mostrando recetas tradicionales elaboradas con productos locales y de temporada, obtenidos directamente de huertas, olivares, viñedos, granjas o del mar".

Asimismo, ha afirmado que "'Aquí la Tierra' visita pueblos y explotaciones para dar voz a agricultores, ganaderos, pescadores y artesanos y rescata oficios y técnicas que forman parte del patrimonio cultural" y que "a través de estas historias, el espectador descubre cómo el clima y las estaciones influyen en lo que comemos y revalorizan el producto de proximidad y preservan la memoria culinaria y fomentando la economía y el turismo rural".

COMIDAS POPULARES

La Caravana de Alimentos de Segovia cerrará a las 15.30 horas, cuando comenzará la comida popular con una gran hamburguesada de carne de ternera, patatas fritas y demás ingredientes locales, además de que la jornada se retomará a las 21.30 horas con la tradicional cena de huevos fritos con pisto y concluirá con karaoke popular a las 22.30 horas.

Así, los asistentes podrán participar en el photocall temático, visitar los monumentos del municipio, como la iglesia parroquial o el Palacio del Cardenal Espinosa y colaborar en la preparación de los platos en la Plaza Mayor junto a la Asociación de Cocineros.

"Esta feria no solo es una oportunidad para degustar un producto tan nuestro como el tomate, sino también para reconocer el trabajo de generaciones de agricultores que, gracias a las condiciones únicas de esta tierra, nos ofrecen un alimento de calidad excepcional", ha asegurado Magdalena Rodríguez.

Asimismo, la dipuatda ha afirmado que la feria "es un punto de encuentro para vecinos y visitantes, en el que compartimos no solo nuestros productos, sino también nuestra forma de vivir, nuestra historia y nuestras tradiciones".