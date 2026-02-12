Martínez aboga por un "frente común" ante la extrema derecha en CyL y pide a Pollán "menos insultos y más trabajo"

El secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, y el secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, en la jornada Combatiendo a la extrema derecha desde el sindicato, en Valladolid - PSOE CYL

VALLADOLID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha abogado por generar un "frente común progresista" entre la parte sindical y la parte política de la Comunidad ante la extrema derecha que "busca la crispación social", un contexto en el que ha pedido al candidato de Vox, Carlos Pollán, "menos insultos y más trabajo".

En declaraciones recogidas por Europa Press tras su intervención en la jornada 'Combatir la extrema derecha y sus mensajes desde el ámbito sindical', organizada por UGT Castilla y León, Martínez ha advertido de que esta corriente "cuela un relato simplista allá donde las políticas públicas fallan": "Su caldo de cultivo se fundamenta en la desigualdad".

Ante esas "rendijas" que permiten que el relato de la extrema derecha "germine", ha llamado a "poner encima de la mesa políticas públicas que den cobertura a los derechos de la ciudadanía" y "garanticen la igualdad de oportunidades".

En este sentido, en línea con el "frente común progresista" que ha defendido en su intervención en la inauguración del acto, ha apostado por un "estado de derecho organizado" para frenar a esa extrema derecha que promueve una "reversión precipitada" en países como Argentina o Estados Unidos.

"Tenemos que dar con un proyecto de Comunidad (...) que sea diferente al que hemos vivido durante estos últimos 40 años, para que la desigualdad no sea una seña identidad de Castilla y León. Corrigiendo esa desigualdad seremos capaces de combatir los postulados de la extrema derecha", ha apostillado, para incidir así en la necesidad de "cerrar las brechas entre territorios, capas de la sociedad y personas" en la Comunidad.

Por otro lado, cuestionado por las declaraciones del candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, ha lamentado que su postura se defina por "moder, ladrar e insultar" para ocupar espacios mediáticos.

De este modo, ha cuestionado cuál es su propuesta para Castilla y León y ha alertado de que si esta es la "confrontación entre iguales, el deterioro del Estado de Derecho o la crispación social", está en "las antípodas" de lo que necesita la Comunidad.

"La sociedad no está exigiendo más bronca, no está exigiendo más insultos, no está exigiendo más amenazas. Está exigiendo soluciones y las soluciones se pasan mediante la presentación de un proyecto político que sea alternativo al que tiene hoy la derecha", ha indicado, para demandar a Pollán "menos insultos y más trabajo".