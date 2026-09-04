Martínez acusa a Mañueco de actuar con soberbia ante las OPA y pide que "al menos empate" los 150 millones del Gobierno

Carlos Martínez atiende a los medios de comunicación en su visita al recinto ferial de Salamanca - PSOE

SALAMANCA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha acusado este viernes al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de actuar con "soberbia" ante las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) por no reunirse con ellas en su visita ayer a la Feria agroganadera de Salamanca.

Para Carlos Martínez, se ha tratado de una represalia de Fernández Mañueco por la concentración que organizaron las organizaciones profesionales agrarias en unidad de acción el pasado 27 de agosto ante la sede de Presidencia de la Junta para "clamar" un respaldo del Gobierno autonómico "que vaya más allá de las palabras".

Martínez ha reprochado además las "palabras huecas" de Fernández Mañueco tras reiterar que la prioridad es el campo y ha recordado al presidente que la prioridad en política se demuestra a través de los presupuestos y a través de partidas económicas.

Carlos Martínez ha visitado este viernes en la feria agropecuaria Salamaq 2026 y ha vuelto a pedir a Fernández Mañueco que "al menos empate" los 150 millones de euros que ha puesto encima de la mesa el Gobierno de España a través de ayudas directas "poder solventar la coyuntura geopolítica internacional que está afectando de una forma brutal al sector primario".

Y ha recordado que el Grupo Parlamentario Socialista llevará al Pleno de la próxima semana la iniciativa para pedir al Parlamento un apoyo expreso al sector a través de ayudas directas dada la existencia de graves pérdidas que "está soportando nuestro sector primario". "Creo que es absolutamente básico", ha concluido Martínez, quien se ha reunido con todas las organizaciones agrarias presentes en Salamaq 2026 este viernes, junto a diversos cargos públicos y orgánicos del PSOE de Salamanca, entre los que estaba el secretario del PSOE en Salamanca, David Serrada.

Esta Feria de Salamanca, ha explicado Martínez, viene a recoger el buen hacer de tanta gente del sector primario de esta comunidad autónoma que se abre el camino no sin dificultades en un entorno más que complejo".