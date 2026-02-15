Martínez acusa a Mañueco de "poner en venta" a CyL con sus "pactos previos" para un acuerdo con Vox

El Secretario General Del PSOE De Castilla Y León Y Candidato A La Presidencia De La Junta, Carlos Martínez, En Su Visita A Las Merindades (Burgos) - PSOE CYL

VILLASANA DE MENA (BURGOS), 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha lamentado que el presidente del PP y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, "ya ha puesto en venta" a la Comunidad con sus "pactos previos" de cara a un "futuro acuerdo con la extrema derecha", en referencia a Vox.

En una atención a medios antes de mantener un encuentro con militantes de la zona de Las Merindades (Burgos), Martínez ha criticado que Fernández Mañueco "pretende hablar" de esos pactos: "No surge una palabra que no sea Sánchez de la boca del señor Fernández Mañueco y no surge una palabra que no signifique el futuro acuerdo con la extrema derecha para poder volver a vender a esta tierra".

Frente a ello, ha abogado por "hablar en serio de la Castilla y León real", un contexto en el que ha subrayado que va a pisar "cada una de las provincias" de esta Comunidad actualmente "en blanco y negro" que tiene "problemas idénticos y transversales".

Martínez ha defendido así una "solución" que "pasa por cambiar" el modelo del PP, el cual ha generado, a su juicio, un "declive". "Pretendemos cambiar precisamente para hablar en positivo, para hablar de Europa, para hablar de los planes de acción del transporte y de inmobiliario, para poder hablar de la recuperación y la dignificación a nuestros profesionales de la sanidad y la educación, para poder hablar de infraestructuras sanitarias que no pueden languidecer durante más de 25 años abandonadas a su suerte", ha aseverado.

En este sentido, ha censurado la situación del centro de salud de Villasana de Mena, uno "de 'Cuéntame'" que "necesita mantenimiento integral" y "una revitalización" con "mayor dotación" en la comarca, la cual "no es una comarca que languidezca como pasa en otras provincias".

Martínez ha puesto en valor el trabajo de la comarca por crecer y ha reclamado así dotarla de infraestructuras, sin que tenga que esperar "20 años más desde la cesión del suelo, como pasa en otros territorios, para construir un centro de salud".

Asimismo, ha apuntado a las "paupérrimas" condiciones laborales de los profesionales sanitarios, lo que provoca un déficit que, en su opinión, es consecuencia del "abandono de la administración autonómica".

Ante esta situación y otras problemáticas en educación, movilidad o industria, ha incidido en que el PSOE apuesta en la precampaña electoral de cara el 15 de marzo, por abordar la "realidad" de Castilla y León, que "necesita un cambio".