Martínez acusa a Mañueco y Quiñones de no asumir "errores" en los incendios y de falta de diálogo con los afectados

PALENCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha trasladado nuevas críticas a la Junta por la la gestión de la crisis de los incendios que han afectado a la región durante el verano y ha denunciado "la ausencia de diálogo" entre el gobierno autonómico y los ayuntamientos, los afectados y los profesionales implicados en la prevención y extinción de los fuegos.

El responsable socialista ha insistido en que ni el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ni el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, "han asumido responsabilidades ni reconocido errores" en la gestión institucional de la crisis y ha hecho hincapié en la "falta de diálogo" aunque ha precisado que el consejero deberá comparecer hoy en las Cortes para dar respuesta "a las numerosas preguntas que se hace toda la sociedad de Castilla y León por la falta de diálogo con todo el mundo".

Asimismo, Martínez ha insistido en la reclamación de respuestas "claras y nítidas" sobre el modelo de prevención y extinción de incendios que debe implementarse, y ha asegurado que la Junta "no ha avanzado en ese nuevo modelo de prevención, que de forma coordinada y conjunta" tiene que elaborarse con la Administración General del Estado, a través del Pacto de Estado propuesto por el Gobierno.

Durante una intervención realizada en Palencia, previa a la toma de posesión del nuevo subdelegado del Gobierno en la provincia, Carlo Martínez ha achado al cambio climático, la despoblación y " a la falta de un servicio público eficiente" las principales causas de los incendios que se han sucedido este verano en la Comunidad.

Por ello, el secretario autonómico del PSOE ha instado al Ejecutivo autonómico a sumarse al pacto propuesto por el presidente del Gobierno y ha insistido en que el abandono de las zonas rurales favorece el deterioro de los montes y, con ello, el riesgo de siniestros forestales.

Durante su intervención ante los medios, Carlos Martínez ha ha acusado al PP en Castilla y León de mantener "una actitud de falta de diálogo" y de permanecer en "un cómodo diván" durante los 40 años en los que lleva gobernando en la Comunidad.

"La falta de escucha y de reconocimiento de los problemas está alejando cada vez más a la política autonómica de la sociedad", ha apuntado el líder socialista, quien ha anunciado que se está trabajando en en el Parlamento Europeo, con intervenciones sobre la política de prevención de incendios; en el Congreso de los Diputados, impulsando el pacto de Estado; y en la comunidad," exigiendo responsabilidades y ayudas directas para los afectados".

En la misma comparecencia, el secretario autonómico del PSOE considera que las críticas recibidas por Mañueco y el consejero de Medio Ambiente en algunos actos muestran que la"soledad política" de la Junta es "evidente" al tiempo que ha acusado al presidente de la Comunidad de "desconexión con la realidad social de Castilla y León".

Carlos Martínez ha subrayado que el hecho de que no se reconozcan "errores" en la gestión de los incendios hace que sea "muy difícil enmendar la problemática".