Martínez acusa al PP de "sumergir" a CyL en "17 velocidades" y llama a "corregir" la "desigualdad brutal"

El candidato del PSOE a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, en una imagen de archivo. - Tomás Alonso - Europa Press

ÁVILA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha acusado al PP de "sumergir" a la Comunidad en "17 velocidades" y ha abogado por "intentar cambiar" este contexto y "corregir" la "desigualdad brutal" entre provinciaS y comarcas, así como la que sufre la Comunidad en el contexto nacional.

Así lo ha expresado Martínez este viernes, 27 de marzo, en un acto de campaña en el Palacio de los Serrano de Ávila, donde ha intervenido junto a la número 1 de la lista del PSOE por la provincia, Carmen Iglesias, y el secretario general del PSOE de Ávila, Carlos Montesino, ante unos 150 asistentes.

El también secretario general del PSOE autonómico ha defendido la necesidad de ser "conscientes" de "entender el punto de salida de todas las comarcas" de la Comunidad, que "no es el mismo", para "llegar al punto definitivo de meta", el de "intentar cambiar" la situación de este territorio.

De este modo, ha apostado porque el PSOE "vuelva a abanderar" suS "principios y valores fundamentales", con la "corrección de desigualdades" como "principal de ellos" y en este caso aplicado a la "situación de desigualdad" de la Comunidad con otras regiones y dentro de la misma en relación con la "desigualdad brutal" entre provincias y dentro de estas "entre las comarcas".

Martínez ha pedido así a su formación que generar "esperanza" entre la ciudadanía, "alzar la voz" frente a quien "quiere plantear que tropa y marinería es la solución para el territorio", en una crítica a Fernández Mañueco por reunirse con la Asociación Española de Tropa y Marinería en lugar de "escuchar" a la comunidad educativa, sanitaria o los trabajadores de extinción de incendios.

El candidato socialista, quien también ha avanzado su compromiso de poner en marcha un Plan de Vivienda con prestaciones para garantizar una solución habitacional, ha llamado, asimismo, a que el PSOE ponga "pared" a quienes quieren vender Castilla y León", un contexto en el que ha señalado también al candidato 'popular'.

"Se ha levantado en estos días de campaña como un zombie para poner el cartel de 'se vende'", ha lamentado, para aseverar que el PSOE mandará a Fernández Mañueco "al banquillo" porque "no merece cuatro años más de gobierno" ya que es un "indolente" y está "envuelto en una burbuja de cristal".

De esta manera, confía en que el PSOE va a "pinchar" ese "mundo irreal" el próximo 15 de marzo, todo ello con el proyecto de defiende, que se basa en los "derechos fundamentales" de "quedarse, volver y venir", y en el cual incluye, entre numerosas medidas, un proyecto de movilidad "certero", "que no sea la tarjeta Buscyl" porque "regala la nada".

SOCIALISTAS DE ÁVILA

Por su parte, el secretario general del PSOE de Ávila ha reivindicado a los alcaldes y especialmente a Martínez por su trabajo al frente de Soria, donde ha logrado "décadas de confianza renovada" y de "cercanía".

"Castilla y León necesita de tu experiencia para afrontar ese cambio de futuro, que nos va a llevar a lo más alto", ha manifestado en palabras al candidato socialista, un "político diferente con identidad propia", al que ha llamado a respaldar en un "voto útil".

En la misma línea, la número uno de la lista del PSOE por Ávila ha apuntado que "algo está pasando en Castilla y León" tras 40 años del PP en la Junta que "han tenido consecuencias reales para la vida real de la gente real", como la despoblación, "camino obvio hacia la desaparición y enorme fuente de desigualdad".

"El panorama es absolutamente desolador", ha apostillado, para criticar que mientras la ciudad se "apaga lentamente" el resto de la provincia experimenta otras situaciones como las largas distancias hasta el acceso a los servicios. Igualmente, ha advertido sobre un posible pacto de PP y Vox negociado "desde Madrid", ante lo que ha abogado por respaldar la candidatura socialista liderada por Martínez, de quien ha puesto en valor su "vocación pública".

RECORRIDO DEL PRIMER DÍA

Este acto del PSOE ha marcado el final del primer día de la campaña electoral de Martínez de cara a las elecciones autonómicas del 15 de marzo, una jornada en la que ha estado respaldado por miembros de la formación y militantes, y que ha comenzado con una visita a Aranda de Duero (Burgos), donde ha podido conocer la Pastelería Tudanca y se ha reunido con la Plataforma de Sanidad local.

Posteriormente, ha acudido a una comida mítin en Torrecaballeros (Segovia), donde ha estado arropado por el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, con quien se ha trasladado después a La Granja para visitar el Centro Nacional del Vidrio.

Finalmente, el candidato socialista ha recalado en Ávila capital para visitar el Bazar Cristóbal Pardo, de 1850, el más antiguo de la ciudad, parada anterior al acto final en el Palacio de los Serrano.