Martínez afea que Mañueco anuncie ahora gratuidad universitaria tras años "blonqueándola con Vox": "Tarde y mal"

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha afeado que el presidente del PP, Alfonso Fernández Mañueco, haya anunciado este martes la gratuidad de primer curso universitario para empadronados en la Comunidad a partir del curso 2026-2027 tras años "bloqueándola con Vox". "Tarde y mal", ha criticado el socialista.

A través de un hilo publicado en la red social 'X' ante el anuncio del candidato 'popular' a la reelección, Martínez ha considerado que este compromiso obedece a la "pereza y la desidia". "Después de votar no a la gratuidad universitaria, ahora Alfonso Fernández Mañueco la anuncia en campaña, tras años bloqueándola con Vox. Sólo buscan el titular", ha señalado.

No obstante, el candidato socialista ha señalado que el problema de Castilla y León en este tema no es sólo el precio de la matrícula. "Para miles de jóvenes, sobre todo del medio rural, estudiar significa irse a otra ciudad, a otra provincia o fuera de la Comunidad, pagar alquiler, transporte y asumir un sobrecoste solo por donde nacen", ha lamentado.

De este modo, ha defendido que el modelo socialista "va más lejos" y no se tratan de "meros parches en campaña". Así, ha señalado que el PSOE se basa en "ayudas que tengan en cuenta la desigualdad entre provincias, apoyo real a quienes deben desplazarse, competitividad con cohesión territorial".

"Igualdad de oportunidades de verdad para Castilla y León", ha concluido.