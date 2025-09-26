Martínez afirma que es el Bocyl quien marca el calendario electoral y cree que Mañueco "no quiere elecciones ni trabajar

SORIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha asegurado este viernes que el calendario electoral de Castilla y León "lo marca el Bocyl, no Mañueco" y ha apuntado que el presidente de la Junta "no quiere elecciones, no quiere trabajar".

Martínez, que ha comparecido ante los medios tras la reunión de la Junta Local del Ayuntamiento de Soria, ha explicado que el PSOE maneja el calendario que ahora mismo está fijado por ley, con comicios en el mes de marzo.

Asimismo, el líder socialista en la Comunidad considera que Alfonso Fernández Mañueco "no quiere si ser presidente" de la Junta porque eso "conlleva trabajo, trabajo, trabajo, reconocer problemas e intentar resolverlos" y ha lamentado que la comunidad autónoma "no va por inercia, es que no va, y a donde va, va por arrastre".

Así, Carlos Martínez ha reiterado que Mañueco es un presidente "que preside o reina pero que no gobierna" sino "que va por arrastre".

"Va por arrastre a los incendios, acude por arrastre al Parlamento cuando le toca comparecer para rendir cuentas y acabará yendo por arrastre a Europa" después de que el PSOE se pidiera este jueves que acudiera a Bruselas a defender los intereses del sector Primario de Castilla y León ante la nueva PAC, ha aseverado Carlos Martínez.

"Acude por arrastre a los lugares donde se le requiere, incluida esa convocatoria de elecciones, que debería conocerse a comienzos de enero de 2026 y que el presidente terminará haciendo "por obligatoriedad legal y no por voluntad propia", ha sentenciado Martínez..