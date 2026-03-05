Martínez apela a Machado y llama a votar por el cambio ante "el matrimonio" PP-Vox que ha puesto en venta CyL

(I-D) El candidato de VOX a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán; El candidato del PP a la Presidencia de la Junta , Alfonso Fernández Mañueco y el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, p- Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez, parafrasead a Antonio Machado para pedir un voto por el cambio de rumbo en la Comunidad "ante un matrimonio de conveniencia" formado por PP y Vox, "que han puesto en venta" a Castilla y León y ante un Gobierno "que reniega de la igualdad y los derechos de las mujeres, que niega la violencia machista, la evidencia científica del cambio climático

Martínez ha recordado lo que dijo Machado: "Haced política, porque si no la hacéis, alguien la hará por vosotros y probablemente contra vosotros" y ha asegurado que Castilla y León "no está condenada al decreto", que lo que está agotado "es su modelo y el señor Mañueco" por lo que ha apuntado que está en las "manos" de los ciudadanos a votar por el cambio.

"Vamos a atrevernos, asumamos nuestra responsabilidad, votemos cambio, votemos Castilla y León, votemos Partido Socialista, hoy mi compromiso está con la paz, las personas y la democracia", ha afirmado Carlos Martínez, en su minuto de oro durante el primero de los debates electorales, quien ha apuntado que enfrente está "un matrimonio de conveniencia obligado desde Madrid que ha puesto en venta Castilla y León".

"La despoblación es reversible, los derechos de ciudadanía, la sanidad, la educación, la protección social no son negociables, el acceso a la vivienda está en nuestras manos", ha afirmado el candidato socialista, quien ha reafirmado su compromiso "con la paz, las personas y la democracia".