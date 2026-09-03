Martínez apuesta por Clara Martín como senadora autonómica en un paso para recuperar la Alcaldía de Segovia

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, ha apostado por Clara Martín como senadora autonómica en sustitución del burgalés Luis Tudanca en un paso del PSOE para recuperar la Alcaldía de Segovia --la segoviana fue la regidora de la ciudad del Acueducto tras la dimisión de Clara Luquero en junio de 2022 hasta los comicios de 2023--.

Martínez ha aclarado además que en el caso de que Clara Martín recupere la Alcaldía de Segovia para el PSOE en los comicios de 2027 la socialista dejará su escaño en la Cámara Alta, una de las condiciones de la futura senadora autonómica --será designada en el pleno del día 10-- para aceptar la propuesta del secretario autonómico.

"Aquí no se expulsa a nadie", ha aclarado también Carlos Martínez respecto a la sustitución de Luis Tudanca, su predecesor en la Secretaría Autonómica del PSOE al que se ha referido como "una figura fundamental del socialismo de Castilla y León" cuya sustitución ahora en el Senado "no es una tarea sencilla", ha reconocido, tras lo que ha añadido: "No se vayan todavía, aún hay más. Queda tiempo (...) el tiempo quita y da razones".

Martínez ha hecho hincapié en que Luis Tudanca es un valor para el PSOE y ha asegurado que habrá tiempo para entender la configuración de las piezas de un equipo humano en el que, según ha explicado también, unas veces toca hacer de delantero, otras jugar en la banda y otras estar relegado fuera del campo "ayudando y empujando desde la posición que corresponda".

"Es una decisión que me correspondía como secretario general y que he asumido tras muchas reflexiones y un proceso de escucha", ha defendido el dirigente del PSOE en Castilla y León que ha comparecido en rueda de prensa junto a Clara Martín, quien ha confirmado su intención de concurrir al proceso de primarias en el PSOE de Segovia para aspirar a la Alcaldía de Segovia.

"Cuando te dicen que tienes que salir al campo no hay que rechazar la oportunidad", ha explicado Clara Martín ante el "reto" y la "responsabilidad" de ocupar un escaño en la Cámara Alta a la que acudirá con el objetivo de sacar adelante los proyectos y el apoyo que necesita Castilla y León "frente a un PP sumido en la inacción".

A modo de ejemplo, ambos se han referido al senador autonómico Javier Maroto, el vitoriano que ha vuelto a ser propuesto por el PP para seguir en un cargo que le obligó a empadronarse "de rebote" en Sotosalbos (Segovia).

Clara Martín ha confirmado que seguirá siendo la portavoz del Grupo Municipal Socialista en Segovia, puesto que es compatible con su escaño en el Senado. "Todo suma y todos los esfuerzos son pocos para todas las necesidades que tiene esta tierra y para todas las necesidades que tiene Segovia", ha argumentado.