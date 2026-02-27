Martínez apuesta por infraestructuras para las cabeceras de comarca para "pivotar" el desarrollo de servicios

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, esta mañana en Aranda de Duero (Burgos). - EUROPA PRESS

Reivindica la necesidad del tren directo para Aranda y critica el "ritmo trepidante" de Mañueco en la obra del Hospital

ARANDA DE DUERO (BURGOS), 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha defendido la necesidad de compromete infraestructuras en las cabeceras de comarca para "pivotar" el desarrollo de servicios para la ciudadanía.

En el marco del primer día de campaña de cara a las elecciones del 15 de marzo, Martínez ha recalado en Aranda de Duero (Burgos), donde ha visitado la Pastelería Tudanca y, posteriormente, ha atendido a los medios de comunicación en la Plaza del Trigo, donde ha estado acompañado por la secretaria general del PSOE en el municipio, Amparo Simón, y los candidatos a las Cortes Daniel de la Rosa y Luis Briones, además de la secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña.

"Tiene que ser en torno a estas ciudades intermedias, a estas cabeceras de comarca, donde el proyecto de la comunidad con mayúsculas se simbolice y se signifique mediante el compromiso de la administración autonómica con sus infraestructuras", ha apostillado.

En este sentido, ha defendido que desde estos municipios se "preste con garantías" los servicios educativos y sanitarios, y ha lamentado que, precisamente, en Aranda se ha experimentado ese "ritmo trepidante" que "imprime" el presidente de la Junta y del PP, Alfonso Fernández Mañueco, en materia de sanidad, pues ha tardado "15 años" en poner en marcha la construcción del Hospital.

Martínez, quien ha afeado, asimismo, que el PP no haya participado en un debate organizado por la Plataforma de Sanidad de Valladolid en la jornada del jueves, ha cuestionado así la "falta de planificación, de proyecto y de apuesta por territorios" como Aranda, que "tiene que ser la cabecera de comarca sobre la que pivote toda la serie de infraestructuras" de la Comunidad.

En este contexto, también ha defendido un plan de acción de movilidad en Castilla y León, como propone en su programa, que conecte a los pequeños municipios con las cabeceras de comarca y estas con las capitales de provincia.

"Es una competencia estrictamente autonómica", ha subrayado, para añadir en materia de movilidad que insistirá en la reivindicación del tren directo Burgos-Madrid con parada en Aranda. "No nos van a bajar de esta reivindicación", ha apostillado.

Pese al "abandono" de la Junta y el PP a estos territorios, Aranda es una "ciudad con vida", ha puesto en valor Martínez, para destacar medidas puestas en marcha por su Ayuntamiento como los Bonos Consumo Aranda.

En este sentido, ha recordado que el comercio también es una competencia autonómica y ha cuestionado que si el Ayuntamiento de Aranda, con un "presupuesto modesto", ha sido capaz de poner en marcha esta medida, "por qué la administración autonómica no se implica".

"¿Por qué nos venimos a esa resignación de cruzar los brazos y no defender a las pequeñas y medianas empresas de nuestros autónomos?", ha agregado, para incidir en que su programa electoral también plantea "incentivos" a los autónomos y pymes, como una cuota cero de autónomos en los dos primeros años y en los tres o cuatro primeros años en caso de situarse en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Igualmente, ha hecho hincapié en su propuesta para que los trabajadores que residen en municipios de estas características tengan exenciones en el IRPF: "Eso están haciéndolo ya en otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha".

"¿Por qué Castilla y León se le llena la boca con temas de reto demográfico con despoblación y todavía no ha sido capaz ni de ordenar el territorio ni tener una ley de despoblación acorde a las necesidades y a las problemáticas que estamos sufriendo en nuestra comunidad autónoma?", ha continuado el candidato socialista.

De este modo, se ha comprometido "con el territorio" para que a través de propuestas "concretas y sin ningún saco de nueces", "poner encima de la mesa de forma permanente contenido programático, acciones que se desarrollan en hechos reales, en realidades ciertas". "Ese es el contrato que queremos hacer con la ciudadanía de Castilla y León (...) para levantar algunos del sofá", ha concluido.