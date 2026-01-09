Martínez apuesta por un modelo que cubra "el coste real" de los servicios "que garantizan la igualdad de oportunidades". - EUROPA PRESS

SORIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a presidir la Junta, Carlos Martínez, ha apostado por un modelo de financiación autonómica que cubra "el coste real" de los servicios públicos para garantizar la "igualdad de oportunidades".

El también alcalde de Soria, durante la presentación de nuevas obras en la ciudad y ante preguntas de la prensa, ha instado a esperar a ver "la letra pequeña" sobre la propuesta del Gobierno de España con respecto a la financiación de Cataluña. Martínez ha incidido en que los criterios de desigualdad de los territorios "deben ser compensados" y ha apostado por la igualdad de derechos en "educación, sanidad o servicios sociales".

El secretario regional ha incidido en que mantendrá su propuesta para que el modelo de financiación "tenga en cuenta el coste real de los servicios públicos en los territorios despoblados y con población envejecida". Asimismo, ha abogado por enmarcar los "criterios e intentar consensuarlos dentro de los partidos y en las conferencias sectoriales" ya que es lo que está llevando "lamentablemente a que no avance".

"RESPONSABILIDAD A LA JUNTA"

El líder regional socialista ha pedido a la Junta hacer un "ejercicio de responsabilidad" con el objetivo de abordar con "rigor" una propuesta "sobre los criterios que se deben defender desde cada territorio". El político ha instado a evitar "estar en la pelea y el agravio permanente con Cataluña, con Andalucía o Madrid".

En este sentido, ha puntualizado que las comunidades autónomas tienen un "conflicto de intereses". "Mientras que el PP de Valencia plantea que el criterio de población tenga peso, el PSOE de Castilla y León defiende todo lo contrario", ha manifestado.

Así, ha subrayado que "no vale estar permanentemente en un conflito de intereses cuando gobiernan 14 de 17 comunidades autónomas".

Por último, ha criticado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "salga de la cueva solo para nombrar a Sánchez y luego se vuelve a meter", al tiempo que le ha invitado a "sentarse en la mesa y negociar la financiación autonómica", aunque ha reconocido en que no espera que el PP consensue dichos criterios.