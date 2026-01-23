Martínez apuesta por un modelo diferente al de la "sumisión, resignación y falta de esperanza" de Mañueco

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez - PSOE

ÁVILA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha asegurado que los socialistas serán capaces de poner un modelo diferente al de "resignación, sumisión, falta de esperanza, de indolencia, apatía y desidia" que representa "hoy más que nadie" el presidente del Ejecutivo autonómico, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco.

Así lo ha señalado durante la Sectorial Intergeneracional, celebrada este viernes en Ávila, donde ha defendido la sostenibilidad del sistema de pensiones y ha acusado a la derecha de "crear mantras y conflictos intergeneracionales para tener excusas para hablar de un estado del bienestar insostenible".

El líder socialista ha asegurado que el problema de Castilla y León es que las políticas de 40 años de la derecha han hecho que los ciudadanos se resignen a que sus problemas no tienen solución, que son "problemas endémicos para los que la derecha no tiene responsabilidad".

"Tenemos que resignarnos a sufrirlos y los jóvenes tienen que salir porque aquí no hay oportunidades y los mayores tienen que vivir permanentemente en la intranquilidad", ha aseverado, un punto en el que ha explicado que los jóvenes que se han tenido que ir de Castilla y León "no es por falta de apego, sino porque la Comunidad ha competido en salarios bajos".

Frente a ello, ha destacado que el PSOE quiere incorporar el derecho al retorno de todos aquellos jóvenes que en su día se fueron y que hay que dotarles de oportunidades.

Para ello, ha defendido, se necesita una Castilla y León "reconocible, que se vea, que se alce la voz en Madrid y en Bruselas". Además, ha reivindicado que el PSOE de Castilla y León "tiene equipo para ello".