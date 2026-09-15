Martínez asegura que Mañueco vive "en una realidad paralela" y lamenta su "falta de diálogo e inacción parlamentaria"

SORIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha lamentado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, viva "en una realidad paralela" alejado de los problemas de la Comunidad, con una "falta de diálogo que es más grave que la inacción parlamentaria".

El secretario regional, que ha participado este martes junto al secretario de organización, Daniel de la Rosa, en el encuentro de la agrupación socialista de El Burgo de Osma (Soria), ha lamentado que esta "falta de diálogo" sea "más grave que la inacción parlamentaria".

En este sentido, ha incidido en que el jefe del Ejecutivo autonómico lleva "más de nueve meses sin escuchar a uno solo alcalde ni alcaldesa de la Comunidad".

"Cuando te desligas del territorio, de la administración local, de tus ayuntamientos, de tus alcaldes y alcaldesas, estás viviendo en una ficción, en una realidad paralela en la que está viviendo el señor Mañueco desde su corte en Valladolid y que le aleja de los problemas reales del territorio", ha incidido el secretario regional.

Así, ha señalado que Mañueco y el Partido Popular "han vuelto a olvidar los problemas de la Comunidad" una vez que han pasado las elecciones del 13 de febrero.

En la misma línea, ha apuntado que el presidente de la Junta "ha vuelto a olvidar el territorio, ha vuelto a olvidar los problemas de la vivienda, la lucha contra la violencia machista, la despoblación y ha vuelto a abandonar al sector primario".

Martínez ha incidido en que el gobierno de la Junta "necesita despertar" y su presidente "ponerse a trabajar" ya que Castilla y León "necesita un presidente que deje de reinar y comience a gobernar.

"Hay muchas necesidades a las que tenemos que hacer frente en este periodo que se abre, y esas necesidades es la mejor forma de entenderlas es escuchando también a nuestros municipios", ha instado Martínez.

AYUDAS AL CAMPO

El socialista ha lamentado que el PP votara en contra de la iniciativa parlamentaria defendida la semana pasada en el Parlamento por el PSOE para que la Junta conceda ayudas directas a agricultores y ganaderos, sobre todo los que se dedican al cereal.

"El coste de los fertilizantes y el coste del combustible está haciendo inviable las explotaciones agrícolas de nuestra Comunidad autónoma", ha recalcado Martínez.

En este aspecto, ha reprochado tanto a PP y Vox su rechazo a la propuesta socialista de habilitar 150 millones de euros desde la Junta para complementar otros 150 millones planteados por el Gobierno de España y aliviar la situación del campo.