Martínez asegura "menos planes y más inversiones" para frenar la "sangría demográfica" en Zamora, Salamanca y León

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, en una imagen de archivo en un acto de la campaña electoral. - PSOE CYL

Señala que el diagnóstico "está hecho" y defiende invertir para cubrir "carencias" y generar oportunidades a través del "potencial", como el logístico en Benavente

BENAVENTE (ZAMORA), 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha defendido la necesidad de llevar a cabo "menos planes" y "más inversiones" para "cortar" la "sangría demográfica" en el oeste de la Comunidad, en las provincias de Zamora, Salamanca y León.

Así lo ha asegurado tras una visita al Centro Logístico de Benavente (Zamora) junto a los candidatos de su formación a las Cortes por la provincia, Iñaki Gómez y Patricia Martín, en el marco de la cuarta jornada de la campaña electoral de cara a los comicios autonómicos del 15 de marzo.

Frente al "modelo de concentración de la inversión y políticas públicas en torno a capitales de provincia", Martínez ha apostado por desarrollar medidas que "reconozcan la situación de desequilibrio" que atraviesa el oeste de la Comunidad, especialmente en la zona transfronteriza con Portugal.

En este sentido, ha subrayado que "no es cuestión de hacer más planes" para esta zona, porque el "diagnóstico está hecho", si no recurrir al presupuesto autonómico de manera que reconozca el "potencial" de este territorio, como puede ser el logístico, pero también sus "carencias", como en la cobertura sanitaria y educativa.

"Hace falta que el presupuesto reconozca todo eso para poder hacer apuestas mediante el capítulo 6 de inversiones y mejora, y mediante el capítulo 1 del personal, para la cobertura sanitaria y para la cobertura educativa", ha precisado, para advertir de que "decir que se va a hacer otro plan del oeste puede quedar muy bonito", pero es "engañar" a la ciudadanía. "Menos planes y más capítulo 6 de inversiones. Más presupuestos, más hechos y realidades", ha insistido.

Ha garantizado así una "apuesta clara y prioritaria" en esta línea para actuar en un territorio que se está "desangrando", lo que pasa por esa ordenación del territorio que incluye en su programa y que mira a la comarcalización.

En este contexto, ha añadido que comarcas como Benavente necesitan "un esfuerzo presupuestario" y que se entienda su "sensibilidad", pues son zonas donde se tiene que "cortar de raíz esa sangría demográfica" y "pérdida de capital humano".

INVERSIÓN PARA EL PLAN DE FOMENTO DE BENAVENTE

Para ello, y en el caso concreto de este municipio y su comarca, ha asegurado que de lograr presidir la Junta, la Administración autonómica pondría el total de inversión necesaria para ejecutar el Plan Territorial de Fomento, frente a una actualidad en la que el Consistorio de Benavente tiene que hacer el "esfuerzo económico".

Para Martínez la situación actual de este plan en Benavente, refleja la "trampa permanente" a la que la Junta "somete a los ayuntamientos". "Parece que te doy, pero cojo el dinero del Gobierno de España y el suelo que te pone el ayuntamiento, y pongo el logo (de la Junta). Es el engaño al que nos tiene sometidos la Administración autonómica desde hace 40 años y especialmente en los últimos siete Mañueco", ha lamentado al respecto.

El candidato socialista ha afirmado haber experimentado esto en su labor como alcalde de Soria, donde, por ejemplo, la Junta desarrolla en el alfoz de la ciudad una zona industrial llamada la Ciudad del Medio Ambiente, con "300 millones de euros enterrados", mientras en Benavente "racanea cinco millones de euros" para el Plan de Fomento -- el presidente de la Junta comprometió 10 millones, pero finalmente se concedieron 5,6 millones--.

"¿Alguien entiende que alguien con una planificación estratégica de esta Comunidad puede despilfarrar allí donde no hace falta, generando incluso un aeropuerto (en Soria)?", ha cuestionado, para señalar que en la Comunidad "algo falla" con Fernández Mañueco como presidente.

De este modo, el candidato socialista ha garantizado, de llegar a la Junta, "compromiso financiero" y "desarrollo de suelo industrial" para impulsar el desarrollo del espacio logístico de Benavente y su comarca, un "escenario estratégico" por su ubicación y que tiene que contar con "proyectos estratégicos" y "una ampliación" para "generar oportunidades"

Martínez ha destacado así que su proyecto incluye un "mayor compromiso" para "apoyar a los ayuntamientos, a los gobiernos locales, a las alcaldesas y a los alcaldes que están defendiendo los intereses de sus vecinos y están planificando de forma acertada las infraestructuras que van a generar desarrollo en el presente y en el mañana, pero que se sienten absolutamente abandonados a su suerte".

Todo ello junto a sus medidas en materia de educación, sanidad, incendios, movilidad o vivienda, entre otras, que conforman un programa con el concurre a los comicios para cambiar la "resignación y el olvido" del Gobierno del PP por "hechos, realidad y financiación estable", así como "proyectos estratégicos", todo en línea con garantizar los "derechos a quedarse, volver y venir".

UNA "DEUDA ENORME" CON BENAVENTE

Por su parte, el candidato Iñaki Gómez ha aseverado que para que Zamora crezca, tiene que hacerlo Benavente, donde tiene que "asentarse de verdad la población, la industria y los servicios", y ha criticado la "falta de impulso" por parte de la Junta, en relación con esos 10 millones para el Plan de Fomento que bajaron finalmente a 5,6.

En la misma línea, Patricia Martínez ha señalado que por ello "se está perdiendo" inversión y que el polígono industrial de Benavente sea "atractivo". "La Junta tiene una deuda enorme con Benavente y su comarca", ha insistido, para incidir en que "nunca se ha apostado por el Centro de Logística y Transportes financiado 100 por cien con capital" del Gobierno autonómico.

Asimismo, ha pedido a la ciudadanía que no se deje "engañar" por Fernández Mañueco, a quien ha acusado de decir en el marco de la campaña que el TAC del Hospital Comarcal de Benavente tiene solo un año cuando "tiene trece y ha sido trasladado de otra área de salud". "Que no nos insulten a la inteligencia", ha concluido.