Martínez asegura que el "problema" de Mañueco se llama PSCyL ante una "ola de cambio que crece" en la Comunidad

VALLADOLID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha cargado contra el líder del PP y presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ante su "afán de invisibilizar" los problemas de Castilla y León y "meterlos debajo de la alfombra a ver si desaparecen" por los "nervios y el miedo de las encuestas" sin reconocer que "a día de hoy su problema se llama PSOE".

Lo ha hecho en declaraciones a los medios durante su visita a Palencia, donde ha remarcado que los socialistas compiten por la Presidencia de la Junta y el gobierno autonómico y ha criticado que Mañueco "confíe" la campaña a las críticas al ministro de Transportes, Óscar Puente, y a la ministra de Igualdad.

Todo ello, ha subrayado el líder socialista, con el objetivo de intentar que el jefe del Ejecutivo autonómico "salga de la cueva y del burladero permanente en el que se encuentra"

"Lamentablemente ayer lo pudimos ver, los nervios y el miedo de las encuestas le hacen ver como si fuéramos invisibles, ya que tuve que decirle en varias ocasiones que me mirara", ha expresado el candidato socialista a la Presidencia de la Junta.

En este sentido, ha lamentado que Mañueco "ignore" al Partido Socialista y sus candidaturas al no querer debatir y rechazar un cara a cara.

"Con ello piensa que se va a resolver el problema y el problema es que la ola de cambio está creciendo a una magnitud absolutamente estratosférica", ha ahondado, para después asegurar que este movimiento social significa que Mañueco "no puede tener el futuro de la Comunidad pretendiendo hacer una regresión al pasado mediante un acuerdo con Vox, algo que ayer se visualizó muy claramente".

Por tanto, no es una cuestión de ganadores y perdedores en los debates electorales, ha sostenido, ya que el objetivo en los comicios del próximo 15 de marzo es que gane Castilla y León y ayer se vio que "hay dos modelos, el caducado y obsoleto de Mañueco y uno que cree y confía en este territorio, que sin dramatismo se es capaz de ver a la gente en la calle".

Para el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, ese modelo "fallido" del PP ha llegado al "extremo" con un presidente autonómico que ha sido "capaz de reconocer que le había entregado las consejerías de Industria y de Agricultura a Vox y en dos años y medio de legislatura no habían hecho nada".

"¿Y si ellos no hicieron nada, qué hizo el presidente?", se ha preguntado el líder socialista, razón por la que ha señalado que Mañueco es "incapaz" de liderar Castilla y León y poner una solución a los problemas de los ciudadanos al estar "ensimismado" en una "burbuja de autocomplacencia".