Martínez clama 'No a la guerra' por motivos éticos y económicos: "La valentía se demuestra defendiendo la paz"

El candidato del PSOE, Carlos Martínez (i) y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (d), durante un acto público, en el Pabellón Luis Vives, a 6 de marzo de 2026, en León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha reivindicado el 'No a la guerra' planteado por el Gobierno de España ante el conflicto en Oriente Próximo y ha subrayado que se trata de una postura que obedece a una cuestión "ética" pero también "económica": "La valentía se demuestra defendiendo la paz".

"Cuando se aplica la inversión de las políticas públicas para armarnos, matar vidas y cegar con ello la democracia, son euros que se dejan de invertir en sanidad, educación, protección social y en la defensa de los más vulnerables", ha señalado Martínez en un acto en el Pabellón Luis Vives de León.

Arropado por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el candidato socialista ha explicado así los motivos por los que defiende el 'No a la guerra' y ha apuntado a esa consecuencia económica que tendrá el conflicto bélico en Oriente Próximo tras los ataques entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y la respuesta de este régimen.

Martínez ha reiterado que su formación rechaza la guerra porque esta es "el fracaso del proyecto colectivo de la humanidad" y "el fracaso de la política", así como "la evidencia de algo que está fallando en este mundo loco". "La guerra que se está imponiendo por encima de la política, por encima de la diplomacia, por encima del Estado de Derecho, por encima de los principios y valores que hemos defendido siempre como el PSOE", ha advertido.

Asimismo, ha alertado de que el conflicto bélico "genera más desigualdades y arrebata vidas" a la vez que "genera declive económico", razón por la que el "primer objetivo" de su partido tiene que ser "sufrir y empatizar con todos los conflictos bélicos que están abiertos en el mundo".

"Con Palestina, con Ucrania y ahora también con el pueblo iraní que una vez más está siendo asediado y acosado por el matón del patio de los colegios que, de una forma absolutamente ilegal, está saltándose toda la diplomacia y todo el Estado de Derecho", ha continuado, para insistir en que "la guerra es para los cobardes" y en que "la valentía se demuestra defendiendo la paz", motivos por los que ha llamado a "gritar fuerte" 'No a la guerra'.

De esta manera, tras recordar que precisamente fue Zapatero quien "dio una lección" al traer a las tropas de Irak tras su rechazo a esta guerra frente al "infame" expresidente 'popular' José María Aznar, Martínez ha respaldado el posicionamiento actual del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el nuevo conflicto.

Por todo ello, el proyecto político del PSOE para Castilla y León "pone el foco" en las personas, el territorio, el feminismo, el planeta y la paz, ha agregado, para detallar que su postura obedece a la ética y a que la guerra tendrá una "consecuencia económica" más allá de la "pérdida de vidas".

De este modo, ha expuesto que la inversión en materia de defensa supondrá que se dejé de invertir en los "agricultores y ganaderos", así como en los servicios esenciales, con lo que el eje de las personas que plantea como "esencia" de su proyecto, se vería "sacrificado".

En este contexto, y debido a que el conflicto "ya se está sufriendo en el bolsillo de los castellanos y de los leoneses", ha reclamado la puesta en marcha de medidas con "carácter urgente" por parte del Ejecutivo autonómico. No obstante, ha censurado que el PP está "compadreando" y "negándose a rechazar la evidencia de que no se puede aspirar a abrir más conflictos bélicos en este planeta".

PP "DA LA ESPALDA" A CYL

Así, Martínez ha censurado la postura de un PP que en Castilla y León representa con "indolencia", "desidia" y "abandono" de Alfonso Fernández Mañueco, al que, asimismo, le ha cuestionado haber sido capaz de decir que la sanidad de la Comunidad "está ubicada entre las mejores de España", con lo que "ignora el clamor" de quienes se manifiestan por la situación de esta, como ocurre en la comarca leonesa de El Bierzo.

"¿Cómo puede un gobierno autonómico, una administración pública dar la espalda de forma permanente a sus habitantes?", ha cuestionado, para avisar, por otra parte, de que "no está siendo" una campaña electoral fácil por el "empeño" de la "derecha" para que "no se hable de Castilla y León".

En este sentido, Martínez ha reiterado pretende abordar la "realidad" de esta Comunidad y, por ello, quiere planificar infraestructuras e inversión para que "generen competitividad" y sean "atractivos", la vez que busca "entender la idiosincrasia" de cada uno de los territorios.

En el caso de León, ha dicho que "la identidad de la cultura leonesa tiene que ser respetada" y "merece un proceso de descentralización administrativa y de poder, para que se entienda equilibrado el desarrollo de los territorios". "Significa la vertebración del territorio, para poder seguir existiendo", ha apostillado.

Por último, el candidato del PSOE ha llamado a "imprimir ritmo" en la última semana de campaña para el 15 de marzo lograr una Junta que gobierne con "compromiso con el territorio", si bien, previamente, ha reconocido que el resultado electoral "va a ser complejo" porque ningún partido va a ostentar una mayoría suficiente. Ante ello, ha comprometido que asumirá la "endiablada aritmética parlamentaria" que obliga a "negociar", un contexto en el que defenderá los avances sociales y el final de la "política de cortijo" en la Comunidad.

OCTAVO DÍA DE CAMPAÑA

Con este acto, Martínez ha concluido el octavo día de campaña, en el que ha retomado su recorrido por la Comunidad tras dos días de parón para preparar el debate que se celebró el jueves 5 de marzo en Valladolid, organizado por RTVE.

Palencia ha sido el punto de partida en la ruta de este viernes, 6 de marzo, pues en esta capital de provincia ha atendido a los medios en la mañana para visitar posteriormente la Librería Café Ateneo y pasear por la calle Mayor. Después, ha recalado en Sahagún (León), donde ha protagonizado un pincho mitin en el Restaurante Metro junto a las candidatas por León, Nuria Rubio y María Jesús de Godas. Más tarde, ha mantenido una reunión con trabajadores forestales.

Tras ello se ha trasladado a León capital, donde ha ofrecido el mitin junto a Zapatero ante alrededor de unas 800 personas, según ha subrayado la formación. Nuria Rubio y el secretario general del PSOE en León, Javier Cendón, han participado también en esta cita marcada por el 'No a la guerra'.