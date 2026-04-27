Martínez convencido de que el Ayuntamiento de Soria queda "en las mejores manos" y destaca la honestidad de su sucesor

SORIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Castilla y León y ex alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha defendido que el Ayuntamiento de la capital queda "en las mejores manos" tras la elección este lunes del nuevo regidor en el Pleno Extraordinario, al tiempo que ha destacado la honestidad de su sucesor, Javier Antón.

"Cuando se habla desde dentro, cuando se habla desde el corazón, cuando se habla con el conocimiento de causa de la responsabilidad que se va a asumir, se hace un discurso en que la honestidad brota, y eso es lo que se ha escuchado", ha señalado Martínez sobre el Pleno donde se ha elegido al nuevo alcalde de Soria.

Así, ha destacado la "vocación y la voluntad" de seguir trabajando para transformar la ciudad y "seguir con el diálogo y el entendimiento por bandera, con el contacto con la ciudadanía", en relación al discurso del nuevo alcalde. "Cuando se habla desde dentro, desde el corazón y con conocimiento de la responsabilidad que se va a asumir, la honestidad brota, y te quedas tranquilo", ha asegurado sobre Antón, del que ha defendido formar parte del equipo desde el principio.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

El hoy secretario de los socialistas en Castilla y León considera una "falta de respeto a los procedimientos orgánicos" así como una "ausencia de cortesía institucional" que la oposición cuestione las once renuncias registradas en la lista socialista para facilitar la investidura de Javier Antón. También ha señalado que son ellos, en relación a la oposición, los que "eligen al dedazo" mientras que el PSOE lo hace "desde la participación de la militancia".

El político socialista entiende que la oposición ha mostrado la "peor de sus caras" y ha lamentado que "todo valga" para "intentar rascar unos votos" durante el proceso de elección del nuevo alcalde de la ciudad tras la renuncia de Carlos Martínez, tras 20 años, para asumir el papel de procurador por las Cortes de Castilla y León.