Martínez cree que CyL "es la vergüenza nacional" al exigirse compromisos "antiideológicos" para ayudas al cine

Martínes con los candidatos de Soria en La Granja, en el primer día de campaña. - PSOECYL

SAN ILDEFONSO (SEGOVIA), 13 (EUROPA PRESS)

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, considera que la Comunidad es "la vergüenza nacional" cuando "salta a los medios de comunicación nacionales" porque se piden "compromisos antiideológicos" para dar las ayudas al teatro o por "la censura al cine" además de que esta Comunidad "fue la pionera en abrir la puerta a la ultraderecha".

"Somos la vergüenza nacional saltando a los medios de comunicación de ámbito nacional por hacer ese modelo de anti adiestramiento ideológico cuando se pone sobre la mesa esos compromisos antiideológicos para dar las ayudas al teatro y la censura en el cine", ha afirmado Martínez en declaraciones a los medios de comunicación en su visita el primer día de campaña a la localidad segoviana de La Granja.

El líder socialista ha asegurado que se está viendo "la involución democrática en las libertades y derechos de ciudadanía" en la Castilla y León, lo que considera que es "la patente de corso de esta Comunidad" porque fue "pionera en abrir la puerta a la ultraderecha".

Para el socialista, ese compromiso antiideológico "es un brindis al sol, es una cortina de humo un trampantojo" para "en la realidad dar los verdaderos hachazos a la cultura", y no hablar "del verdadero daño" que están haciendo a Castilla y León "con los hachazos que año tras año dan a la recuperación del patrimonio" y ha puesto como ejemplo los derrumbes sufridos por el palacio de los Hurtado de Almazán.

Por ello, Carlos Martínez ha insistido en hablar "de las necesidades y problemas de los territorios" lo que le ha llevado a elegir esta localidad segoviana en el primer día de campaña porque se encuentra "como en casa" y porque "es bueno hablar del patrimonio de la Comunidad".

Y así se ha referido Martínez a Valsaín, donde los vecinos de este municipio "a lo largo de la historia han sido los custodios y garantes" de conservar ese patrimonio natural, "que también tiene que tener una gestión diferente" y es cuando se ha referido a los incendios que este verano se han registrado en la Comunidad.

En este sentido, Carlos Martínez ha reclamado "una política forestal que escuche a los ayuntamientos y apueste por la prevención más que por la extinción de los incendios", y considera que la gestión forestal "debe tener un giro de guión importantísimo" y mirar a los vecinos que que históricamente han sido los grandes conservadores del entorno natural".

En las cuentas de la Junta "no se refleja absolutamente nada de esto", ha enfatizado el secretario regional del PSOE, quien también se ha referido al "rico" patrimonio histórico que tiene Castilla y León, y se ha referido a dos modelos.

Por un lado los fondos europeos y el Gobierno central "que ponen el foco en el turismo" y en el mantenimiento de ese patrimonio histórico, y frente a ello, una comunidad autónoma en la que "consolidado el señor Mañueco en el sillón, vuelve a entregar a la derecha la cultura y el turismo".

Y como ejemplo de ello se ha referido a que "de un plumazo" la Junta se ha "cargado el uno por ciento cultural" la mientras que el Gobierno central lo incrementa del 1,5 a dos por ciento, por lo que ha acusado al Gobierno regional de "abandonar a su suerte por el negacionismo climático ese rico patrimonio cultural" y de "no hacer nada".