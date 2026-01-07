Martínez cree que si Suárez-Quiñones encabeza la lista del PP por León sería "un caramelito" para el PSOE

VALLADOLID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha considerado que si el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, encabeza finalmente la lista del PP por León sería "un caramelito" para el Partido Socialista.

"Poner al pirómano como salvador del futuro de León, electoralmente no sé si es el mejor cartel para el Partido Popular", ha ironizado Carlos Martínez a preguntas de los periodistas sobre la fecha de la comparecencia de Suárez-Quiñones en las Cortes para que informe sobre la campaña de incendios del año 2025 que, según ha insistido, tiene que servir "para que se vaya" y para que asuma sus responsabilidades.

Dicho esto, ha reconocido que el PSOE espera "poco" de esa comparecencia en las Cortes pendiente de convocar y que, por los plazos parlamentarios, se tendrá que celebrar ya la próxima semana. Hay que recordar que se ha habilitado la primera quincena de enero como periodo extraordinario de sesiones para la comparecencia del consejero y del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, y para la tramitación de la Proposición de Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Comunidad Autónoma.

Martínez ha afeado a la Junta, en general, y al consejero, en particular, que se "empecinen en el error" de la gestión de los incendios forestales del verano y ha vuelto a reprochar a los integrantes del Ejecutivo que no hayan reconocido "ni un mínimo de los errores múltiples que se han cometido".

Carlos Martínez se ha referido también a la "chulería" con la que el consejero ha afrontado las respuestas a las preguntas sobre los incendios y ha lamentado también la falta de diálogo del titular de Medio Ambiente con los trabajadores del sector.

"Todo esto hace que se pueda esperar poco del señor Quiñones pero todavía se puede esperar menos del señor Fernández Mañueco", ha concluido y ha apuntado a que el presidente autonómico del PP tiene problemas para configurar las listas electorales tanto en León como en el resto de las provincias.

El candidato del PSOE a la Junta de Castilla y León ha achacado ese hecho a que el propio Fernández Mañueco es "el menos preparado" para afrontar el próximo reto electoral. "Esa falta de voluntad en tomar decisiones, de hablar y de trabajar se irradia al resto de las provincias", ha concluido el socialista que ha reclamado un PP fuerte, "incluso para estar en la oposición", ha apostillado.