Martínez critica el déficit sanitario de Segovia y se compromete a impulsar un nuevo hospital si gobierna

Carlos Martínez (4º por la izda), con dirigentes del PSOE de Segovia, en el entorno del Hospital General Universitario de Segovia. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Castilla y León y candidato a la presidencia de la Junta en las elecciones del 15 de marzo, Carlos Martínez, ha criticado el "déficit histórico" de infraestructuras sanitarias que sufren la ciudad y la provincia y ha acusado al Partido Popular de mantener una deuda pendiente en esta materia.

En este marco, tras visitar el entorno del Complejo Hospitalario de Segovia, se ha comprometido a impulsar de forma inmediata un nuevo centro hospitalario público si logra presidir el Gobierno autonómico.

A las puertas del Hospital General, Martínez y dirigentes socialistas locales, con el cabeza de lista local Sergio Iglesias, han señalado que Segovia cuenta únicamente con esta infraestructura hospitalaria tras el cierre del Policlínico, pese a los compromisos adquiridos por la Junta después de la pandemia.

Carlos Martínez ha apuntado cómo la pandemia puso de manifiesto las carencias estructurales del sistema sanitario segoviano y ha recordado que, como alcalde de Soria, en aquellos momentos sufrió una situación similar, de alta mortalidad en la pandemia, que llevó a ofrecer una parcela para levantar una nueva instalación sanitaria en su ciudad y que "cómo ésta de Segovia, sigue así, con este aspecto de deinterés por parte de Mañueco".

Martínez ha lamentado que, años después, en Segovia "no se haya hecho prácticamente nada y que el proyecto del nuevo hospital siga "en fase de redacción, con partidas presupuestarias limitadas y sin previsión real de inicio de las obras" y ha asegurado que la Junta ha reconocido que no se colocará "ni una sola piedra" a corto plazo.

El PSOE ha criticado también el discurso oficial de la Junta sobre la calidad del sistema sanitario, señalando que no se corresponde con la realidad de las listas de espera, las demoras en citas médicas y especializadas, los retrasos en el transporte sanitario y el cierre de consultorios o la falta de unidades medicalizadas de emergencia en varias comarcas.

Frente a ello, los socialistas han acusado al PP de apostar por un modelo que empuja a la ciudadanía hacia la sanidad privada, "un modelo que no es el que gusta al Partido Socialista", ha dicho Martínez, quien ha asegurado que nunca defenderá esa opción.

"ABANDONO"

En el cierre del acto, Carlos Martínez ha afirmado que la situación del solar donde debería levantarse el nuevo hospital es "la imagen del abandono de Segovia" y ha asegurado que, si los socialistas asumen el Gobierno de Castilla y León, una de las primeras decisiones será imprimir un ritmo "real y efectivo" para que las obras de la nueva infraestructura sanitaria comiencen de forma inmediata.

Además, ha defendido una planificación clara, con catálogo de servicios, más camas, unidades de estancia media, radioterapia pública y una adecuada dotación de personal, como parte de una estrategia más amplia para garantizar los derechos básicos de la ciudadanía en la provincia.

Según ha recordado la portavoz municipal, Clara Martín, el acuerdo para construir el nuevo hospital colindante al actual fue firmado tras una etapa especialmente dura, en la que la ciudad y la provincia registraron uno de los mayores índices de letalidad de Europa y, sin embargo, hasta la fecha "no existe un calendario, presupuesto ni plazos concretos para una segunda infraestructura".

Por su parte, el cabeza de lista por Segovia, el actual procurador Sergio Iglesias, ha insistido en que "las consecuencias de esta situación recaen directamente sobre la ciudadanía, con listas de espera prolongadas, falta de profesionales, centros de salud con escasos medios y un deterioro progresivo de la atención sanitaria tanto en la capital como en el medio rural". En este contexto, ha subrayado el compromiso de Carlos Martínez para cambiar el modelo sanitario en Castilla y León y en Segovia si los socialistas acceden al Ejecutivo autonómico.

El secretario general del PSOE en la provincia, José Luis Aceves, se ha dirigido de forma directa a los segovianos para expresar el "cansancio" ante lo que ha calificado como "promesas incumplidas del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco".

Aceves ha criticado el estado del entorno del hospital, con parcelas sin desarrollar y aparcamientos provisionales, como un símbolo del abandono y de la falta de planificación sanitaria. De hecho, ha especificado la infraestructura del aparcamiento del centro hospitalario como un "circo", con charcos "donde sólo faltan unos patos para convertilos en estanques".

A juicio de Aceves, el Ejecutivo autonómico no cree en la provincia y ha convertido la gestión de los servicios públicos en un "inmovilismo" que perjudica a la ciudadanía por lo que ha insistido en que "sólo hay una papeleta de voto que solucione esta situación, la del voto al Partido Socialista".

Asimismo, ha recordado que la legislatura comenzó con un gobierno compartido entre el PP y la ultraderecha y ha defendido que el único modo de revertir el estancamiento político es un cambio en la composición del gobierno autonómico. En este sentido, ha hecho un llamamiento tanto a la ciudadanía como a los empleados públicos de la provincia, unos 13.000 según ha indicado, para que apoyen un modelo que refuerce los servicios públicos y garantice derechos como la sanidad y la educación.