Martínez critica que Mañueco "muerda la mano tendida" del PSOE para apoyar al campo y a los afectados por los incendios

ZAMORA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha criticado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "muerda la mano tendida" por los socialistas para habilitar una partida presupuestaria con la que atender las necesidades derivadas de la crisis del sector agrario y ayudar a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios, después de que PP y Vox votaran en contra del Fondo Extraordinario de 150 millones para ayudas directas a titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas.

El líder socialista ha reprochado al Partido Popular que haya rechazado las iniciativas planteadas por el PSOE para dar respuesta a las demandas de los territorios afectados por los incendios, entre ellos Zamora, y ha censurado que el PP haya centrado el debate en las cuestiones nacionales.

Lo ha hecho en declaraciones a los medios durante su participación en la Fiesta de la Rosa del PSOE de benavente, en fuentes de ropel (zamora), donde ha considerado que los asuntos relacionados con Ceuta han servido como "trampantojo" para no asumir las responsabilidades de la Administración autonómica.

El dirigente socialista ha lamentado también que la primera decisión de Mañueco tras las elecciones fue "abrazarse a Vox para su supervivencia política", algo que ha considerado legítimo, pero ha criticado que posteriormente el Ejecutivo autonómico haya decidido no presentar los presupuestos para 2026 y haya pospuesto su elaboración hasta 2027.

Además, ha cuestionado que se hayan trasladado compromisos al sector agrario sin contar con una "retención de crédito" suficiente para atender los 150 millones de euros que reclaman las organizaciones agrarias.

Asimismo, ha defendido la oferta del PSOE para poner desde este momento recursos económicos a disposición de la recuperación medioambiental y turística de las zonas afectadas por los incendios y para ayudar a agricultores y ganaderos.

En la misma línea, el secretario general del PSOE de Castilla y León ha reivindicado un proyecto asentado en el ámbito municipal y ha defendido que la ordenación del territorio pase por la comarcalización, de modo que el plan territorial de fomento se convierta en un plan comarcal de fomento.

SERVICIOS PÚBLICOS

Durante su intervención, el líder socialista también ha reclamado a Mañueco que comience ya a planificar el hospital de Benavente y su comarca ante la llegada de nuevas familias a Zamora y la "situación de saturación" que atraviesan las infraestructuras sanitarias de la Comunidad y, especialmente, las de la provincia.

Martínez ha recordado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha planteado esta semana la llegada de "una gran cantidad de familias" que tendrán que asentarse en Zamora, por lo que ha considerado necesario anticiparse a las necesidades de cobertura sanitaria. En este sentido, ha defendido que el hospital de Benavente contribuiría a aliviar la presión asistencial que actualmente soporta el Hospital de Zamora.

El dirigente socialista ha reclamado que este proyecto tenga reflejo en los presupuestos de la Junta para 2027 y ha pedido que no se retrase su puesta en marcha. "Aquí ya están las infraestructuras, aquí ya van a llegar las familias a tener que ser atendidas", ha señalado, en referencia al desarrollo de la zona y a la necesidad de contar con servicios sanitarios adecuados.

Martínez ha cuestionado los ritmos de ejecución del Gobierno autonómico y ha advertido de que, si las inversiones se prolongan durante años, la respuesta a una infraestructura hospitalaria necesaria para hacer frente a la futura saturación sanitaria "también se demorará".