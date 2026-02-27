Martínez critica que Mañueco se reúna con la Asociación de Tropa tras "no escuchar" a la comunidad sanitaria

El candidato del PSOE a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, interviene durante un acto de inicio de campaña electoral, a 26 de febrero de 2026, en Burgos, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press

TORRECABALLEROS (SEGOVIA), 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha criticado que el candidato a la reelección por el PP, Alfonso Fernández Mañueco, por reunirse este viernes con la Asociación de Tropa y Marinería Española tras no haber sido "capaz de escuchar" a la comunidad sanitaria, la educativa o la "mano tendida" del PSOE en materias como la lucha contra la violencia machista.

Así lo ha expresado en una comida mitín en El Rancho de Aldegüela de Torrecaballeros (Segovia), donde ha estado acompañado por los candidatos a las Cortes Sergio Iglesias y Paloma Rodríguez, el alcalde del municipio, Rubén García, y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, además de militantes de la formación.

Martínez ha señalado que si bien Fernández Mañueco se ha levantado este viernes de su "sofá" por el inicio de campaña, lo haya hecho para reunirse con la mencionada asociación, a la que el candidato socialista ha cuestionado por "firmar un convenio con Desokupa para formar militares".

"Denuncian la pinza cuando son pinza", ha continuado, para acusar al PP de Mañueco de "intentar confundir" y "llenar de mentiras" sobre el PSOE, "embarrar el terreno de juego", así como no querer "dar la cara".

En este sentido, ha precisado que con la negativa al debate a dos entre PSOE y PP, Mañueco pretende "no hacer visibles" a los socialistas, ante lo que ha llamado a su militancia a promover el "cambio real" en las próximas elecciones en defensa de sus principios y en un "ejercicio de piel y empatía".

"El desprecio tenemos que intentar cambiarlo precisamente por ese ejercicio de empatía, la ignorancia por el conocimiento el compromiso con el territorio y, desde luego, para abandonar esa desidia permanente a la que nos tienen implicados", ha agregado, para advertir también de la "arbitrariedad" de las inversiones de Fernández Mañueco en el territorio.

En este contexto, ha defendido que el "cambio" que el PSOE propone para la Comunidad pasa, asimismo, por impulsar un gobierno que entienda que no puede haber "una Castilla y León de dos velocidades" y ayude a la no confrontación entre lo rural y lo urbano.

"Un cambio de una acumulación de políticas equivocadas y acumuladas en el tiempo que han priorizado las inversiones en determinadas áreas de concentración de población y han olvidado al resto del territorio", ha agregado, para subrayar que el "alma" del proyecto socialista se relaciona con ello y pretende así lograr una Comunidad "arcoirís" frente a la actual "en blanco y negro".

Tras su paso por Aranda de Duero (Burgos), donde ha visitado la Pastelería Tudanca y se ha reunido con la Plataforma de Sanidad, y la comida en Torrecaballeros, Martínez continuará la ruta del primer día de campaña en La Granja (Segovia), municipio en el que recalará en el Centro Nacional del Vidrio, y en Ávila, lugar en el que protagonizará un acto de campaña.