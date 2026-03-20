Martínez dejará la Alcaldía de Soria en un pleno extraordinario el 13 de abril

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, interviene tras el seguimiento de la noche electoral del PSOE de Castilla y León, en el Hotel San Francisco, a 15 de marzo de 2026, en Soria, Castilla y León (España). - Concha Ortega Oroz - Europa Press

SORIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, dejará la Alcaldía de Soria en un pleno extraordinario que se celebrará el día 13 de abril.

Así lo ha anunciado durante la visita a unas obras en Soria, de la que seguirá como regidor hasta ese día, víspera del pleno de constitución de las Cortes de Castilla y León, que se celebrará el 14 de abril.

En dicho pleno Martínez tomará posesión como procurador del Grupo Socialista en lo que supondrá el inicio de la XII Legislatura de Castilla y León.

Sin embargo, no ha confirmado quién ocupará su puesto en el Ayuntamiento de Soria, que tomará posesión a mediados de mayo.