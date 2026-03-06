Martínez destaca el "ascenso permanente" del PSOE que está a "un paso de ser primera fuerza": "Es el empujón final"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez - PSOE

SAHAGÚN (LEÓN), 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, se ha referido este viernes a las encuestas electorales del 15 de marzo al asegurar que "no es cierto" el empate técnico, al tiempo que ha señalado que el partido tiene sus "propios datos": "Mientras alguien va en caída libre otros estamos en un ascenso permanente y continuado".

"Estamos a un paso de poder ser primera fuerza política y de poder entender que Castilla y León se levanta y hace frente a este contexto internacional perverso que sufrimos para decir que aquí defendemos la paz y la democracia", ha expresado el líder socialista durante un acto celebrado en la localidad leonesa de Sahagún en el que ha estado acompañado por la cabeza de lista por León a las Cortes, Nuria Rubio.

En este marco, ha asegurado que si ese "empate técnico" fuera cierto el líder del PP, Alfonso Fernández Mañueco, le habría dado la mano en el debate cuando propuso que gobernara la lista más votada en los comicios.

"Si así fuera Mañueco me habría dado la mano en ese pacto entre caballeros en el que se ha ofrecido al PP hacer un cortafuegos real a la extrema derecha para intentar impedir que ese discurso racista que representa Vox no entre en las instituciones", ha incidido.

El objetivo de ese pacto, ha subrayado el candidato socialista, es impedir que el "discurso xenófobo" se convierta en un "caballo de Troya" para "demoler la democracia y el Estado de Derecho" en la Comunidad Autónoma.

Desde esa realidad, ha criticado, el jefe del Ejecutivo autonómico fue "incapaz" de mirarle a los ojos y darle la mano, para señalar a renglón seguido que esa "incapacidad visibilizó la falta de voluntad, cariño, empatía y alma del PP para poder resolver las problemáticas de Castilla y León".

Por esta razón, ha aseverado que Castilla y León se juega en estas elecciones el "todo o nada" y la Comunidad se encuentra en el "empujón final" en el que hay que intentar convencer a toda la ciudadanía de que el cambio es "posible a pesar del contexto perverso en el que Castilla y León está sumergida".