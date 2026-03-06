Martínez destaca la "identidad cultural e histórica" de la "región leonesa": "Es una Castilla en la propia Castilla"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, durante un mitin en Sahagún (León) - PSOE

SAHAGÚN (LEÓN), 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha destacado la "identidad cultural e histórica" de la provincia de León, una tierra que es una "Castilla en la propia Castilla", en un discurso en el que ha cargado contra el "abandono y olvido" institucional por parte de la Junta de los diferentes territorios de la Comunidad.

"Es absolutamente imposible no sentirla así", ha expresado el líder socialista, razón por la que ha invitado a reflexionar sobre cuestiones como "el hospital de El Bierzo o el centro de salud de Sahagún", que son dos ejemplos de "abandono institucional" en la Comunidad en algo tan básico como es la sanidad.

Así lo ha trasladado el líder socialista en declaraciones a los medios tras haber participado en la tarde de este viernes en un mitin en la localidad leonesa de Sahagún, donde ha estado acompañado por la cabeza de lista del PSOE de León a las Cortes, Nuria Rubio.

En su intervención, también se ha referido al hospital de Palencia, que está "absolutamente parado" y "no es una excepción puntual", sino que refleja el "olvido" de la Junta en todo el territorio, razón por la que ha asegurado que el proyecto socialista tiene que partir precisamente de los municipios.

"Por eso no entendemos por qué todas las provincias tenemos que sufrir estas políticas equivocadas y acumuladas en el tiempo que hacen que nuestros hijos tengan que salir de esta Comunidad", ha ahondado el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta.

En este sentido, ha destacado la diversidad de Castilla y León, una Comunidad "muy rica e histórica con raíces culturales muy potentes", que tiene un patrimonio natural e histórico "incuestionable".

A este respecto, ha lamentado que todas las provincias de la Comunidad "sufran el mismo abandono y olvido" por parte de la Administración autonómica, una cuestión que "hay que denunciar".

"Por esta razón nuestro proyecto tiene que apostar por el derecho a quedarse y a volver, a ser una tierra de acogida para que las personas puedan venir desarrollar su proyecto vital", ha reflexionado el líder socialista, frente a "lo que ha hecho durante años el PP que se ha cargado todas las provincias de la Comunidad".

En zonas como Soria, ha añadido, que representan el "epicentro del abandono" de la Junta, esta situación "les duele todavía más" en tanto en cuanto las potencialidades de estos territorios "no se aprovechan".