Martínez destaca la "plena vigencia" de los valores de Pablo Iglesias Posse frente al "auge de los extremismos"

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez - EUROPA PRESS

SORIA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha destacado la "plena vigencia" de la figura del fundador del partido, Pablo Iglesias Posse, frente a los extremismos.

Lo ha hecho en el marco de la inauguración de una exposición en su recuerdo en el Palacio de la Audiencia de Soria, que recorre varias ciudades del país en el centenario del fallecimiento de Iglesias (1925-2025).

Martínez ha destacado que Iglesias Posse entendió de forma muy temprana la necesidad de los obreros de unirse y de formar parte de las instituciones, lo que derivó en la fundación del PSOE y de UGT en los años 1879 y 1888.

Son, por tanto, más de 120 años de "lucha obrera y sindical", ha sostenido, fundamentales para que en España se hayan alcanzado las actuales cotas de igualdad.

Por esta razón, ha defendido que la vigencia de Pablo Iglesias Posse se entiende con el "auge actual de la ultraderecha, que pretende menoscabar esos avances obreros, feministas y los relativos al medio ambiente y el cambio climático".

El secretario autonómico socialista, además, ha recordado que también fue referente simbólico y actual, pues él también tuvo que marchar de su localidad de nacimiento, la coruñesa Ferrol, como sucede en la actualidad en la tierra de Castilla y León, "pues continúan los desequilibrios territoriales".

En la presentación de la exposición también han estado presentes el secretario general de UGT en Soria, Juan Manuel Peña, y el secretario de Memoria Democrática y Laicidad del PSOE, Manuel García Salgado.

En este sentido, Peña ha recordado que Pablo Iglesias Posse fue de los primeros en defender la jornada de ocho horas y el cese de los trabajos infantiles, mientras que Salgado ha señalado que la figura del fundador está "más valorada fuera de España pues muchos de los avances sociales se deben a él".