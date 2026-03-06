Martínez destaca el proyecto colectivo del PSOE, reclama "empatía" territorial y pide "ponerse la camiseta" de CyL

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez - PSOE

VALLADOLID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha destacado el proyecto colectivo que impulsan los socialistas para la Comunidad armado a una escala comarcal en torno a las nueve provincias, al tiempo que ha reclamado "empatía" territorial y política y ha pedido "ponerse la camiseta" de Castilla y León.

Lo ha hecho en declaraciones a los medios durante su visita a Palencia, donde ha criticado que durante 40 años y los últimos siete la derecha haya impulsado la "confrontación" entre provincias, la "guerra de guerrillas", el no entender que la Administración autonómica es un "ente que vive" que gestiona 15.000 millones de presupuesto y tiene entre sus manos, aunque sea de forma "irresponsable", la salud de la ciudadanía de las nueve provincias.

"La Junta tiene responsabilidad en materia de vivienda y sabemos lo que está haciendo", ha lamentado el candidato socialista, al tiempo que ha puesto en valor el proyecto colectivo que representa su partido que se plasma en varios conceptos "tan simples como fuertes".

Unos conceptos, ha sostenido, centrados en el derecho a quedarse, el derecho a venir --en defensa también de los migrantes "abosultamente insultados" en el debate de ayer-- y que parten de un proyecto político que se arma a una escala comarcal en torno a las nueve provincias al entender que "no todas parten de la misma línea de salida".

Por esta razón, ha señalado la necesidad de desarrollar las inversiones en función de dónde están los más desiguales para poder alcanzar un punto de convergencia, que entiende que dentro de cada una de las comarcas existen algunas que tienen desigualdades estructurales "muy importantes".

A este respecto, ha enfatizado en el hecho de que el PSCyL apuesta por la sanidad como principio básico que regula la igualdad. "Tenemos que desarrollar hospitales comarcales, abrir consultorios médicos, planificar de forma diferente la formación profesional, implantar y desarrollar suelo industrial", ha ahondado.

Asimismo, ha abogado por plantear un plan de acción de movilidad del transporte que garantice que del pueblo pequeño puedan ir a la cabecera de comarca, de la cabecera de comarca a la capital de provincia y las capitales de provincia entre sí.

Además, ha centrado su intervención en sus propuestas en materia de medio ambiente, donde ha defendido una nueva ley de Gestión Forestal, un nuevo sistema de prevención y extinción de incendios con carácter público y los 365 días del año, así como la constitución de una mesa que cuente con los profesionales del sector y a los alcaldes y propietarios de los montes y que culmine con la creación de un consorcio de prevención y extinción de incendios y de emergencias que con carácter público y estable, pueda atender la lucha contra el cambio climático.

DEBATE ELECTORAL

En relación con el debate electoral celebrado el jueves, ha asegurado que se "perdió una oportunidad" de confrontar dos modelos, el "optimista" que representa el PSCyL y el "obsoleto" de Mañueco.

"Íbamos con demasiado optimismo pensando que Mañueco dejaría de ser Mañueco anclado en el pasado", ha afirmado, para calificar el modelo del PP de "finiquitado, caducado, obsoleto y que no da esperanza ni futuro a esta comunidad autónoma".

En este sentido, frente a las propuestas encima de la mesa del PSOE, Mañueco lo "fía" todo al "trampantojo y a la cortina de humo" de Sánchez y el 'sanchisimo'.

"Más allá de Sánchez y del 'sanchismo', existe una realidad de 2.400.000 personas todavía en Castilla y León, que está resistiendo y reclamando una Administración autonómica que esté a la altura y que sepa satisfacer las necesidades", ha concluido.