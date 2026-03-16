Martínez no propiciará la investidura de un Mañueco "incapacitado" e inicia una "nueva campaña electoral"

Imagen de archivo del candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez. - Concha Ortega Oroz - Europa Press

VALLADOLID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Castilla y León y candidato a la Presidencia, Carlos Martínez, ha asegurado que no propiciará la investidura del candidato del PP y presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, al que ve "incapacitado", y ha señalado que comienza una "nueva campaña electoral" ante una posible repetición.

En una rueda de prensa tras presidir el plenario de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE en la Comunidad, cuestionado por si facilitaría un gobierno de Fernández Mañueco en minoría, ha descartado propiciar "ningún tipo de acuerdo ni investidura", porque el 'popular' está "incapacitado" pues "ha mordido la mano que de forma generosa" le tendió con la opción de que gobernase la lista más votada.

No obstante, ha precisado que el PSOE sí estará para "abordar temas de la Comunidad", pero no para una investidura en la que el PP ya ha elegido al "socio preferente", Vox, y mientras Fernández Mañueco ya sabe que el "partido se está jugando en Madrid entre Feijóo y Abascal".

Tras la jornada electoral y ante el escenario en el que, considera, van a negociar PP y Vox y sume la Comunidad en una "parálisis", ha señalado que el PSOE arranca este lunes una nueva campaña electoral y lo va a hacer en torno a temas de "urgencia".

En primer lugar, ha convocado para el miércoles una reunión del grupo parlamentario electo para una "primera toma de contacto" y valorar las iniciativas que puedan plantear "con un horizonte de corto plazo".

Otro de esos temas de "urgencia" es la constitución de una Mesa de Incendios, lo que espera que se pueda realizar este semana o la siguiente para abordar cuestiones concretas de cara a primavera y verano. En este sentido, ha recordado que se trata de una iniciativa que comprometió a los agentes medioambientales, por lo que esta semana se pondrá en contacto con los que puedan formar parte de la misma para establecerla con "carácter urgente":

En paralelo, el PSOE también llevará a cabo reuniones con colectivos feministas de la Comunidad para abordar en una mesa de trabajo la adaptación de la Ley de violencia de género al Pacto de Estado, una cuestión que considera aún más necesaria tras el caso ocurrido en Miranda de Ebro (Burgos), en el que murieron tres mujeres.

Con todo ello, el PSOE demuestra que pese a tener una "espinita clavada" por no haber sido primera fuerza el 15 de marzo, tiene "hambre de gobierno y de seguir pisando calle", y comienza una "nueva campaña electoral" que no sabe "si tendrá la duración de dos meses" ante una repetición de elecciones o si será "de más años", en caso de no repetirse los comicios, ha indicado Martínez.

El líder socialista baraja así la opción de la repetición electoral, una situación que su formación celebra si ello supone que el PP no alcanza un acuerdo con Vox para "normalizarlo". "Todos estamos cansado de esta situación", ha reconocido, no obstante, para censurar que Fernández Mañueco no haya sido capaz de "cogerle la mano" cuando se la tendió "hace a penas unos días".

"Hoy estaríamos hablando de que nosotros estaríamos cumpliendo nuestra palabra y estaríamos hablando de un gobierno rápido, poniendo presupuestos encima de la mesa, generando la ley de despoblación, la ley de organización del territorio", ha apuntado sobre lo que podría haber sucedido de haber aceptado el 'popular' la propuesta de dejar gobernar a la primera fuerza.

Con todo, Martínez también ha admitido que se tiene que hacer una "reflexión" sobre los resultados electorales ya que el PSOE aspiraba a ser esa primera fuerza y también hay que analizar sobre la forma en la que "la derecha se ha movilizado en torno al soldado Mañueco".

Asimismo, ha incidido en que "no tener un partido puente" del PSOE en la Comunidad "dificulta la realidad del asentamiento de un cambio político al frente" del Gobierno autonómico, en referencia a la ausencia de una formación para un pacto liderado por los socialistas, quienes, ha defendido, ha hecho una "campaña potente".

En este contexto, ha lamentado la desaparición de Izquierda Unida y Podemos de las Cortes -- estaban representados como Unidas Podemos--. "Soy de los que piensa que todo lo que sea la participación política en todos los espectros, exceptuando la extrema derecha, nos resulta positivo. Por tanto, tengo que lamentar lógicamente esa división de la izquierda", ha apostillado.

Al respecto, ha advertido de que existe "un bloque de derechas muy consolidado" mientras la izquierda "siempre es una fisura", al tiempo que ha insistido en lamentar la ausencia de estas formaciones porque el que estuviesen en el Parlamento "suma" y "enriquece". Ante ello, ha aseverado que el PSOE aspira a recoger la "voz" de la ciudadanía que ha apoyado a estas formaciones.