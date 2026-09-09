Martínez estrenará su control a Mañueco con la crítica de hasta dónde llegará para mantenerse en el poder

VALLADOLID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, estrenará su primera pregunta de control al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con la crítica de hasta dónde está dispuesto a llegar el 'popular' para seguir en el poder "en lugar de ejercer, de una vez por todas, como presidente de esta Comunidad".

Por su parte, la portavoz del Grupo Mixto y procuradora de UPL, Alicia Gallego, dedicará su primer 'cara a cara' con Fernández Mañueco a la eliminación de los peajes de las autopistas AP-66 y AP-71 y preguntará al presidente si la Junta ha sido "suficientemente proactiva" para la supresión de los pagos.

Estas son las preguntas parlamentarias que tendrá que responder el presidente de la Junta este jueves, 10 de septiembre, en la primera sesión de control de la XII Legislatura de unas Cortes compuestas por cuatro grupos parlamentarios, dos de ellos, Popular y Vox, socios de gobierno, por lo que sólo hay dos grupos en la oposición, Socialista y Mixto, conformado por UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila.

Por su parte, la viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, se dirigirá a la vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, para preguntar a la 'popular' si considera que la violencia doméstica es lo mismo que la violencia de género mientras que Nuria Rubio interpelará al vicepresidente de la Junta, Carlos Pollán, de Vox, sobre si considera que un niño o una niña deja de tener derecho a recibir protección por haber cruzado una frontera.

La grave crisis del sector primario, la despoblación o la reducción de subvenciones a los sindicatos o el abandono del Hospital del Bierzo son otros de los asuntos por los que preguntarán los socialistas en la primera sesión de control al Gobierno PP-Vox a la que llevan también la pérdida de fondos europeos asociados al proyecto 'Valpuesta, cuna del castellano'.

Por último, los socialistas interpelarán a los miembros de la Junta por el derrumbe de parte de la fachada del Palacio de los Hurtado de Mendoza en Almazán, mismo asunto por el que se interesará el procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, y por la actuación de la Junta en la extinción del incendio de Burgohondo, por el que pregunta también el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual.

En el caso de los procuradores de UPL preguntan a la Junta si ha actuado con la diligencia exigible en la construcción del nuevo Conservatorio Profesional de Música de León y por la gestión sanitaria en las provincias de León, Salamanca y Zamora en los últimos meses.

DESIGNACIÓN DE LOS TRES SENADORES

El primer pleno ordinario de la legislatura --las Cortes se constituyeron el 14 de abril-- empezará con la elección de los tres senadores por designación autonómica, Javier Maroto y Javier Iglesias, por el PP, y Clara Martín, por el PSOE, y de los miembros de la Comisión Mixta de Transferencias y del Consejo de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre (TDT), y continuará el mismo día con las preguntas de control a los miembros del Gobierno.

La sesión se retomará el viernes día 11 con las dos interpelaciones presentadas por el Grupo Socialista, una sobre vivienda y otra sobre patrimonio cultural, y con el debate de las cuatro proposiciones no de ley (PNL) que han registrado PP, Vox, PSOE y Grupo Mixto impulsada por UPL centradas en cada caso en la eliminación y bonificación de peajes, la soberanía de Ceuta, las reivindicaciones de las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) a la Junta y llegada del tren FEVE a la estación de León.

En concreto, el Grupo Popular ha dedicado su primera PNL de la Legislatura a "refrescar" la "memoria selectiva" del PSOE y del Gobierno de la nación al que pedirá que se aplique el dictamen europeo y se eliminen los peajes de la AP-9 y la AP-66 así como la "inmediata bonificación" en la AP-51, la AP-6, la AP-61 y la AP-71 en las mismas condiciones que se aplican en la AP-9 y la AP-66.

A esto añade que "de persistir la inacción del Estado" la Junta de Castilla y León active los instrumentos jurídicos, técnicos y presupuestarios para asumir esa bonificación mínima del 60 por ciento.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Vox ha dedicado su primera PNL de la legislatura a la situación que vive Ceuta tras la "invasión de Marruecos" y la "inacción" del Gobierno de España. El portavoz parlamentario, David Hierro, apeló a las concentraciones del pasado 2 de septiembre en solidaridad con Ceuta para hacerse eco de la preocupación de la gente que, según ha aseverado, "está muy cabreada".

"Lo que ha entrado en Marruecos no es ninguna crisis migratoria, es lo peor de lo peor", zanjó Hierro que acusó al Gobierno de la nación de haberse plegado a una situación "caótica y dantesca".

En el caso del Grupo Socialista se hace eco de las reivindicaciones de las organizaciones profesionales agrarias en la concentración del pasado 27 de agosto para reclamar a la Junta que ponga en marcha un fondo extraordinario de 150 millones de euros de ayudas directas para los productores "ante la grave situación que atraviesa el sector".

Por su parte, UPL defenderá una PNL para instar a la Junta de Castilla y León a que se incorpore a un Consorcio para hacer viable la llegada del tren FEVE a la estación de León, un "guiño" asumido por el PP en la campaña electoral, como ha recordado el leonesista Luis Mariano Santos.

"Veremos exactamente qué es lo que responden y veremos exactamente si al final es un partido cumplidor", exclamó Santos que expresó su sorpresa ante la PNL del PP sobre la eliminación de peajes que, según ha ironizado, los 'populares' deberán defender "con la mano en la nariz".