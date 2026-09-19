Martínez exige a Mañueco que "comience a gobernar" y ponga orden en su Ejecutivo, que tacha de "casa de los líos"

PALENCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha exigido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que "comience a gobernar", asuma "las riendas" del Ejecutivo autonómico y ponga orden ante lo que ha descrito como una "casa de los líos" en el Gobierno de la Comunidad.

Martínez ha realizado estas declaraciones antes de participar en la Fiesta de la Rosa de la agrupación local del PSOE de Palencia, donde ha criticado las diferencias que producen entre miembros del Ejecutivo autonómico en asuntos como las ayudas al sector agrario y la atención a menores.

En este sentido, ha señalado que el consejero de Agricultura de Vox, partido que sustenta al Gobierno de Mañueco, "salga a dar la razón a los agricultores" y reclame al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que "implemente 150 millones de euros" que demanda el sector agrario.

Asimismo, el dirigente socialista se ha referido a las declaraciones realizadas el día anterior por el vicepresidente, Carlos Pollán, sobre la posibilidad de reubicar a menores que, según ha señalado Martínez, la Comunidad tiene obligación legal de recibir y asumir.

Frente a ello, ha apuntado que desde la Vicepresidencia o la Consejería de Presidencia se habría señalado que esta cuestión no compete a la Comunidad.

Ante esta situación, Martínez ha criticado la actuación de Mañueco, a quien ha acusado de permanecer "impávido" y de no resolver los problemas.

Por ello, le ha reclamado que "comience a gobernar", asuma las competencias estrictas que tiene que abordar, se centre en los problemas de la Comunidad y "empiece a poner orden" en su Gobierno y a dar respuesta a las cuestiones que se hacen "endémicas" en las distintas provincias.

HOSPITAL DE PALENCIA

En la misma línea, ha criticado los plazos que sigue la Junta para avanzar en las obras del Hospital de Palencia y ha señalado que todavía no existe una fecha para la redacción de un nuevo proyecto ni un compromiso presupuestario para continuar con la actuación.

El dirigente socialista ha considerado "absolutamente insoportable" la situación en torno a esta infraestructura y ha cuestionado que, meses después de que la actuación fuera anunciada durante la campaña electoral, la resolución del contrato con la empresa encargada de ejecutar las obras se haya producido durante el mes de septiembre.

En este sentido, ha reprochado que, tras esa resolución contractual, todavía no se haya concretado una fecha para la redacción de un nuevo proyecto ni exista, según ha señalado, un compromiso presupuestario que permita avanzar en las obras.

Martínez ha extendido sus críticas a la gestión del Gobierno autonómico y ha asegurado que estos son "los ritmos del señor Mañueco", al tiempo que ha reprochado al presidente de la Administración autonómica que "ni está ni se le espera" en ámbitos como la sanidad, la educación y la agricultura, así como en la planificación de un proyecto para Castilla y León que permita abordar estas cuestiones.