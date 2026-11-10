Martínez hará huelga y ve "absolutamente indecente" que el PP "criminalice y ataque" a los sindicatos

VALLADOLID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, ha confirmado que secundará la huelga general convocada mañana, miércoles 11 de noviembre, por los sindicatos y por el movimiento por la vivienda y ha tachado de "absolutamente indecente" que el Partido Popular "criminalice y ataque" a los sindicatos mayoritarios, a los que se ha referido como "un pilar fundamental de la democracia y de la lucha obrera".

"Es absolutamente indecente que un partido que aspira a ser de Gobierno ataque de la forma que lo está atacando el señor Tellado y el señor Feijóo a un pilar fundamental de la lucha de los derechos de los trabajadores", ha sentenciado Martínez que ha lamentado que algunos partidos se sientan agredidos por los objetivos de una huelga que, según ha defendido, se ha planteado para defender los derechos de la ciudadanía. "Por algo será", ha ironizado.

En este sentido, ha exigido una enmienda a una forma de hacer política a través de la criminalización y de los ataques que ha achacado al PP al que el dirigente socialista ve cada vez más escorado hacia la extrema derecha y se reclamado a los 'populares' "un retorno a ese partido de centro que aspira a gobernar" España y "desde el reconocimiento de las instituciones, empezando también por los sindicatos y también por la clase empresarial", ha pedido.

"Algo está fallando si quienes están defendiendo el derecho a la vivienda y el derecho a mejorar el salario de los trabajadores son satanizados y criminalizados", ha advertido el dirigente socialista que ha confirmado que mañana secundará el paro general. "Yo ejerceré como trabajador que soy y me siento el derecho a la huelga y la asistencia a las manifestaciones y aquellos que se sientan interpelados, como yo me siento como responsable público, están invitados también a hacerla", ha añadido.

exigiría una enmienda a esa forma de hacer política que cada vez se escora más a la extremaderecha y exige un retorno al centro