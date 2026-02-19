Martínez ironiza sobre las medidas del PP: "Antes copiaban al 'Rincón del Vago' y ahora se adaptan a ChatGPT"

Carlos Martínez en un momento de la rueda de prensa ofrecida este jueves en Valladolid - PSOE

VALLADOLID 19 Feb. (EUROPA PRESS) - El secretario autonómico del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha ironizado sobre el millar de medidas que conforman el programa electoral del Partido Popular para las elecciones autonómicas del 15 de marzo, desde el convencimiento de que un amplio porcentaje ha surgido de 'ChatGPT'.

"Antes copiaban al 'Rincón del Vago' y ahora se adaptan a chatGPT", ha ironizado Martínez que ha bromeado también sobre que el candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, sólo pudiese numerar tres del millar de medidas.

A esto ha añadido que en la presentación del programa electoral estuvo, entre otros, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que conformó con Fernández Mañueco "el Dúo Dinámico" de la presentación. "Si es señor Quiñones es el cerebro que idea y planifica el futuro de estos cuatro años en esta Comunidad Autónoma, pues es lo que hay", ha exclamado al socialista en referencia a las promesas electorales de un PP "que parece que cambia pero luego nunca cambia".

Carlos Martínez ha acusado también al candidato del Partido Popular de repetir "mantras", como que quiere hablar de Castilla y León en estas elecciones autonómicas, pero después de dedica a mencionar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o al ministro de Transportes, el vallisoletano Óscar Puente, a quien Fernández Mañueco sitúa como el verdadero líder del PSCyL.

"Es algo que no había escuchado todavía", ha bromeado Carlos Martínez, que ha recordado que ya advirtió en su día de que el PP miente más que el último minuto de la lavadora cuando insistió en la necesidad de centrarse en hablar de Castilla y León.

"Ellos a lo suyo y nosotros a lo nuestro", ha zanjado el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, que ha puesto como ejemplo la reunión de trabajo mantenida este jueves con la dirección de CEOE en Castilla y León con retos como poner soluciones para frenar la "sangría" poblacional y de autónomos frente al modelo del "más de lo mismo" y de "buscar siempre responsables fuera", que ha achacado al PP.

Por otro lado y preguntado por las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que culpó de los malos resultados del Partido Socialista (PSOE) en Extremadura y Aragón a la "abstención" de su electorado y aseguró que trabajará para que se movilice cuando lleguen las elecciones generales previstas para 2027, sin mencionar las autonómicas en Castilla y León, Martínez se ha limitado a asegurar que ambos comparten la necesidad de una alta participación en todos comicios.

Martínez ha reconocido al respecto que una participación baja favorece a los partidos de derechos.

Por último y preguntado por unas declaraciones de la alcaldesa de Palencia, la socialista Miriam Andrés, que ha abogado por adelantar las elecciones generales ante lo que ha considerado "una muerte a mordiscos" del PSOE en clave electoral ha zanjado que él está a lo suyo, en referencia a que está centrado en hablar de Castilla y León para fomentar una elevada participación el 15 de marzo.

El socialista ha insistido en que el PSOE presenta un "proyecto muy sólido y muy concreto" en esa invitación a que los ciudadanos de Castilla y León se "atrevan al cambio", tras cerca de 40 años de gobiernos del PP, siete de ellos de Fernández Mañueco.



