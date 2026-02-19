Martínez justifica la citación de Zapatero en el Senado para evitar que Mañueco rinda cuentas en CyL

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, - EUROPA PRESS

VALLADOLID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSCyL a la Presidencia de la Junta, el soriano Carlos Martínez, ha enmarcado la citación del expresidente del gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero para que testifique el próximo lunes, 2 de marzo, en la Comisión de Investigación abierta en el Senado por el 'Caso Koldo', en plena campaña de las elecciones en Castilla y León, a una estrategia bien definida para que su principal rival, el candidato 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, no tenga que rendir cuentas sobre los problemas de la Comunidad.

La reacción de Martínez, en declaraciones a Europa Press, se ha producido después de que la portavoz del PP en el Senado, la abulense Alicia García, anunciara tal citación a través de un vídeo difundido por el PP, justo después de la reunión que ha mantenido este jueves la Mesa de la Comisión de Investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', y que ha justificado la parlamentaria en la necesidad de que Rodríguez Zapatero de la cara por su "vinculación con el dudoso rescate de la aerolínea Plus Ultra".

Para el líder socialista, el emplazamiento de Rodríguez Zapatero responde a una maniobra de distracción para que en Castilla y León no se hable de lo que interesa de verdad a los ciudadanos. "Mañueco, a lo suyo, lo que hace es generar maniobras de distracción permanente para no hablar de Castilla y León...y en este caso generar todas las interconexiones posibles para no hablar de la rendición de cuentas que tiene que abordar y no hablar de la problemática de Castilla y León. Entra dentro de la panificación de la estrategia que tiene de campaña la derecha y fundamentalmente Mañueco, que quiere esconderse con cualquier argumento y excusa", ha sentenciado.



