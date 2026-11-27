Candidatos y simpatizantes del PSOE junto al secretario autonómico del partido, Carlos Martínez, en el cierre de campaña en Burgos - EUROPA PRESS

BURGOS, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha llamado a votar por encima del 75 por ciento y alcanzar una movilización electoral que lleve a "defender en las urnas el respeto" hacia la gente, las personas migrantes, el colectivo LGTBI y las mujeres y que permita a los socialistas llegar de nuevo al Gobierno.

Durante su intervención en el acto de cierre de campaña celebrado en Burgos, el líder socialista ha instado a trasladar esa reivindicación porque sus rivales políticos "no son capaces" de contrarrestar el proyecto ideológico del PSOE.

En este sentido, ha subrayado que la propuesta socialista se sustenta en valores fundamentales como la igualdad y el principio de que "nadie es más que nadie".

EL líder socialista también ha reivindicado la necesidad de que la clase trabajadora de Castilla y León "se haga visible" frente a casi cuatro décadas de gobiernos conservadores en la Comunidad, y ha defendido una esperanza de futuro que evite regresar al pasado y caer en "la involución permanente".

Durante su intervención, ha valorado el carácter de los castellanos y leoneses, acostumbrados a "levantar la persiana y trabajar" con honestidad y en silencio, y ha advertido de que el próximo domingo los ciudadanos se juegan el modelo de protección social y de servicios públicos.

Frente a políticas que ha asociado con recortes en sanidad y con una visión reducida de la sociedad dibujada por los partidos de la derecha, ha apostado por "garantizar la igualdad de condiciones y las prestaciones sociales".

Martínez ha cargado contra lo que ha definido como una actitud de "soberbia y superioridad" por parte de sus adversarios políticos, a quienes ha reprochado falta de respeto hacia territorios como Soria, Zamora, Salamanca o Ávila, así como descalificaciones dirigidas tanto a la ciudadanía como a quienes defienden los derechos laborales.

En este sentido, ha reivindicado el papel de los sindicatos de clase como Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), como "un pilar fundamental de la estructura democrática" del país que ha peleado junto a los trabajadores.

UNA CITA "ESPECIAL"

Por su parte, la secretaria provincial socialista y número uno al Congreso de los Diputados, Esther Peña, ha valorado el trabajo de proximidad durante la campaña en Burgos y ha asegurado que la formación ha vuelto a ofrecer "lo mejor" de sí misma en una cita que ha definido como "especial".

En una intervención centrada en el agradecimiento, la socialista ha subrayado que las campañas electorales no se improvisan ni responden a estrategias "de marketing" gestadas en un despacho de Madrid.

En su lugar, ha defendido que en la ciudad y en la provincia se construyen de "tiempo", con cimientos sólidos, presencia en las calles y escucha activa en los momentos más complicados, allí donde *todo se entiende y se comprende mejor". A juicio de Peña, esa fórmula explica "la década más prolija en magníficos resultados" del PSOE en la provincia burgalesa.

Por ello, ha agradecido el esfuerzo de quienes han pegado carteles, organizado actos, preparado caldos o repartido materiales en la sede y en los juzgados, y ha llamado a "disfrutar" de una tarde dedicada a lo que ha calificado como un "socialismo afectivo, del corazón orientado a defender lo que es justo.

En el acto, la candidata socialista al Senado por Burgos, Aitana Hernández, ha calificado de "auténtico honor" formar parte de la candidatura y ha reconocido al equipo de campaña y a la militancia; también ha agradecido la implicación de quienes han hecho posible una campaña que ha definido como "limpia, con educación y sin insultos" por parte del PSOE.

CONEXIÓN CON SÁNCHEZ

El acto ha concluido con la conexión en directo con la Caja Mágica de Madrid donde el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido el mitin de cierre de campaña.

Así recibían 300 personas al líder de los socialistas de Castilla y León, Carlos Martínez, mientras que en la gran pantalla se veía a Sánchez y su esposa, Begoña Gómez.

Cuando Sánchez nombró a Burgos y Castilla y León, los simpatizantes y militantes congregados rompieron a gritar y aplaudir de entusiasmo y a continuación Martinez llamó "a votar y a ganar las elecciones".