Martínez llama "ilegal" Mañueco por el "desplante" ante el reparto de menores y la "crisis humanitaria" en Ceuta

PP critica la "falta de decoro" de Martínez por "insultar" al presidente de la Junta y dice que el PSOE no está para dar lecciones

Vox tilda la situación en Ceuta de "invasión islámica" y celebra que el PP haya entendido que CyL "no puede ser un territorio en el que caben todos"

VALLADOLID, 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y secretario general del PSOE en la Comunidad, Carlos Martínez, ha llamado "ilegal" al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por el "desplante" de la Junta ante las convocatorios del Gobierno en relación a la "crisis humanitaria" de Ceuta y el reparto de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en esta ciudad.

"Los ilegales no son las niñas y los niños que están en Ceuta. Hoy los ilegales son los que se están negando a cumplir la ley. Hoy los ilegales es el señor Mañueco y sus socios", ha aseverado Martínez en la rueda de prensa de la Junta de Portavoces.

El líder socialista considera que Fernández Mañueco comete una "ilegalidad" y un "ejercicio de deslealtad institucional" al no acudir la Comunidad a las convocatorias del Gobierno central para "plantear soluciones de forma conjunta" y al "negarse a la redistribución de los menores". "No es una cuestión de solidaridad y ni siquiera sería una cuestión de corresponsabilidad, es una cuestión de cumplir la legalidad", ha insistido.

Martínez ha pedido así al PP que abandone abandone los "gestos" y las "manifestaciones impostadas" para obtener "rédito partidista" y ha reclamado a la Junta que esté "a la altura de las circunstancias".

"Castilla y León necesita un presidente, necesita un presidente que presida, que no se esconda ante la crisis humanitaria que se está sucediendo y que estamos viendo día tras día (...). Necesitamos un gobierno que sea lo suficientemente sensible y que tenga alma ante una coyuntura con la que estamos, pero sobre todo necesitamos un gobierno que cumpla con la legalidad", ha agregado.

Ante ello, la portavoz del Grupo Popular, Leticia García, ha afeado a Martínez su "falta de decoro" por "señalar a una supuesta falta de trabajo e incomparecencias" de la Junta, así como "insultar al propio presidente" en una situación tan "grave y sensible" como la que se vive en Ceuta.

"Me parece el colmo", ha apostillado García, para criticar que el PSOE reproche a Mañueco "la falta de comparecencia" cuando su Gobierno lo ha hecho este verano y cuando justamente el PSOE nacional "demuestra lo contrario".

"Resulta perversamente inaudito que venga el PSOE a dar lecciones, el mismo PSOE de Pedro Sánchez que va a tardar más de un mes en dar explicaciones sobre esa falta de defensa de la integridad territorial de España en Ceuta y que lo va a hacer finalmente forzado por un clamor social y también por la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados", ha agregado.

También respecto a la situación en Ceuta se ha referido el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, David Hierro, quien ha criticado la "invasión islámica" y ha señalado que esta "poner contra la pared" a España, por lo que Castilla y León tiene que "oponerse" al "colaborador Sánchez" que "está haciendo que esta invasión tenga éxito".

En este sentido, ha subrayado que Vox intentará "por todos los medios parar esa invasión de la inmigración ilegal" y ha puesto en valor el "cambio de posición del PP" de la legislatura anterior a esta sobre esta cuestión: "Ha pasado a entender que esto no puede ser un territorio en el que cabemos todos y hacer frente al gran problema que es la inmigración ilegal".