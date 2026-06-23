Martínez muestra "tranquilidad" ante la investigación judicial en Ayuntamiento de Soria y pide "prudencia y respeto"

Archivo - Imagen de archvio de Carlos Martínez durante una rueda de prensa. - PSOE DE SORIA - Archivo

VALLADOLID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha mostrado su "total tranquilidad" ante la investigación judicial en el Ayuntamiento de Soria, al tiempo que ha reclamado "prudencia y respeto" debido a que está decretado el secreto de sumario.

Agentes de la Comandancia de la Guardia Civil registraban desde primera hora de la mañana las dependencias del Consistorio soriano, que han concluido con la detención de seis personas, cuatro en la provincia y dos en la Comunidad de Madrid.

El dirigente, que fue alcalde de la ciudad hasta el pasado mes de abril, momento en el que renunció al cargo para centrarse en su labor en las Cortes autonómicas como portavoz del Grupo Parlamentario socialista, ha asegurado estar al tanto de las actuaciones ya que se lo comunicaron desde el Ayuntamiento esta mañana, tal y como recoge un comunicado difundido por el PSCyL y remitido a Europa Press.

Martínez, que se encuentra en Tánger con motivo del Foro de Ciudades Intermedias, sostiene que a la vuelta de su viaje tiene previsto continuar con su actividad ordinaria que le llevará a asistir este jueves a la Junta de Portavoces.

Mientras tanto, reclama "respeto y prudencia ante las noticias confusas que se han trasladado en algún momento del día a la prensa dado que está decretado el secreto de sumario".