El secretario general del PSOE CyL, Carlos Martínez, en un acto en Zamora. - PSOE CYL

ZAMORA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha pedido este domingo que la movilización electoral permita llegar al 75 por ciento de participación, lo que a su juicio facilitaría la posibilidad de "dar continuidad a un Gobierno de progreso".

Así lo ha expresado el político soriano durante su visita a Zamora, donde ha participado en un acto electoral en el pabellón de la Josa, dentro del barrio de San José Obrero, junto a candidatos locales, los dirigentes socialistas de la ciudad y militantes históricos como Demetrio Madrid, presidente de la Junta en los años 80.

En este contexto, Martínez ha reclamado igualmente "un voto inteligente" en circunscripciones pequeñas como la de Zamora, donde las encuestas y los precedentes solo dan opciones de conseguir escaños a los socialistas dentro del bloque progresista.

"Todos los votos son útiles. Yo lo que pido es que se haga de forma inteligente", ha repetido el mandatario autonómico, para subrayar que algunas de las encuestas del domingo ya dejan la pelea entre PP y PSOE "en empate técnico" para ser primera fuerza.

De este modo, ha destacado que queda "una semana para darle la vuelta a lo que dicen los sondeos sobre la gobernabilidad de este país".

"Nosotros estamos haciendo un balance de gestión a través de los hechos para intentar romper ese marco en el que nos quieren meter permanentemente", ha indicado el mandatario del PSOE de Castilla y León, que ha reivindicado "la hoja de servicios" de los socialistas frente al "modelo de recorte de derechos y libertades" que, a su juicio, trae la derecha.

"Hoy escuchaba una entrevista que concedía el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, inquieto por ver lo que sucede en una campaña en la que el PSOE está en modo ascendente y Feijóo en modo descendente. Ante eso, vuelven a los clásicos: las mentiras, los bulos y el rechazo de las realidades", ha apuntado Martínez, para recordar que Castilla y León ya sabe lo que sería un hipotético Gobierno del PP y Vox.

"Quieren que las mujeres escuchen el latido fetal par a que no puedan ejercer el derecho al aborto, sabemos cómo se las gastan con la censura en el mundo de la cultura y cómo en los presupuestos de 2027 se cargan de un plumazo la ayuda de cooperación al desarrollo", ha enumerado el dirigente del PSOE.

Para Martínez, eso es lo que pretenden "escalar" la derechas a nivel nacional mientras, en campaña, "intentan ocultar una hoja de ruta que solo les sale cuando se les escapa, como a los niños cuando repiten lo que escuchan en casa".

En este sentido, el responsable del PSOE ha hablado de ocultación ante lo que sucedería con las pensiones o mensajes que aluden a que "decidan los empresarios lo que sucede con el salario mínimo". "Nuestro empeño estos días va a ser decir que existen dos modelos muy nítidos", ha aseverado al respecto el socialista.

Por su parte, el candidato de Zamora al Congreso, Antidio Fagúndez, ha defendido el crecimiento de la campaña del PSOE y ha llamado a "rematar" con "movilización el próximo domingo para lograr cuatro años más de progreso y crecimiento para este país".