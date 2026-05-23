Martínez advierte a los "poderes" que quieren "derrotar" al PSOE: "Nos conocen bien poco"

Martínez pide "dar la cara" y advierte a los "poderes" que quieren "derrotar" al PSOE: "Nos conocen bien poco" - PSOE

VALLADOLID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha advertido a los "poderes" políticos, económicos y tecnológicos que quieren "derrotar" a los socialistas que "conocen bien poco" al Partido Socialista, a sus dirigentes y a sus militantes.

Durante la Fiesta de la Rosa organizada en Mieres por el PSOE de Asturias, el dirigente socialista ha pedido a los asistentes "no resignarse" y "dar la cara", al tiempo que ha señalado que hay que poner "pie en pared" y "defender el legado del Partido Socialista", un partido con 147 años de historia.

"Es un partido", ha expresado, que "no ha nacido en despachos sino en las fábricas, en los talleres, en las minas" y "que ha levantado la bandera de la mejora de pensiones, del salario mínimo, de la igualdad entre mujeres y hombres y de la libertad sindical".

Ante más de un centenar de personas, el líder socialista ha señalado que en este momento el PSOE está "bajo asedio", pero "conocen bien poco" a los socialista, razón por la que ha reclamado "dar la cara" y "defender" a los miembros del partido, que "podrán equivocarse", pero "hacen las cosas bien".

Respecto a la imputación el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha incidido en su gestión política "intachable" durante sus mandatos y ha mostrado su confianza en la Justicia ante hechos "difíciles de creer por muy duros que parezcan".

Por eso, ha pedido "no resignarse". "Antes doblados que partidos. No somos una moda pasajera. Somos el Partido Socialista Obrero Español", ha apostillado.

Por otra parte, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha puesto en valor el trabajo de Carlos Martínez y su campaña electoral, que le llevó a crecer dos escaños a pesar de la tendencia nacional.

También ha mostrado su deseo de que el dirigente socialista "pronto sea presidente de la Junta" ante la "inactividad" de un Ejecutivo autonómico liderado en funciones por Alfonso Fernández Mañueco en los incendios del pasado verano. "Los bomberos forestales de Asturias salvaron León", ha argumentado.