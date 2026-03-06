Martínez pide "mandar a casa" a Mañueco que dejó quemarse CyL mientras "estaba con los huevos al sol en Cádiz"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, durante un mitin en Sahagún (León) - PSOE

SAHAGÚN (LEÓN), 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha pedido "mandar a casa" en las elecciones del próximo 15 de marzo al líder del PP, Alfonso Fernández Mañueco, un "emperador" que mientras se quemaba la Comunidad estaba "con los huevos al sol en Cádiz".

"Y esto es solo la punta del iceberg de la realidad que atraviesa Castilla y León", ha advertido el líder socialista durante un acto celebrado este viernes en la localidad leonesa de Sahagún, donde ha criticado que durante los incendios del pasado verano la Junta "abandonara" la provincia de León y dejara "exhaustos" a los profesionales con horas "interminables de trabajo y dejados a su suerte".

Por todo ello, ha subrayado que las "promesas del PP ya no son creíbles y es lamentable" ver a Mañueco, en situaciones como el debate celebrado ayer en las que "pinta una realidad en la Comunidad que no existe".

No obstante, ha subrayado que esta situación se puede cambiar a través de políticas públicas que generen inversión y compromiso real, "no mediante la gestión por inercia del declive de la Comunidad Autónoma como si fuera algo irreversible".

Y esto solo se puede sostener, ha sostenido, mediante una ordenación del territorio con una ley de despoblación que planifique de una forma diferente los consultorios médicos y los hospitales comarcales.

En este marco, ha destacado que el PSOE es un partido "unido" en torno a un proyecto colectivo "fuerte" y frente a quien "cruza los dedos" ante los incendios, Martínez ha contrapuesto el modelo del PSOE que "sabe combatir la evidencia del cambio climático y plantea políticas públicas", porque los incendios "no se podrán evitar, pero sí que se pueden minimizar sus riesgos".

Por último, ha destacado que ese "espíritu colectivo" que caracteriza a los socialistas tiene que ser "recíproco entre las nueve provincias para que sea imparable" el próximo 15 de marzo.